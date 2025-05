Cecilia Rodriguez, la stoccata a Belen nel podcast di Valentina Ferragni (che invece 'punge' Chiara) La sorella minore della showgirl, dopo le voci di una lite in famiglia, si è presentata nel nuovo show di un'altra terzogenita nota. Con stoccate non da poco. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nel nuovo podcast di Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara Ferragni, si è presentata per una puntata sui generis un’altra ‘sorella illustre’. Cioè Cecilia Rodriguez, anche lei legata a doppio filo con un nome dello spettacolo notissimo, Belen Rodríguez. E il tema centrale della chiacchierata, per la gioia di fan e ascoltatori, sono state le cosiddette parentele ingombranti. Così Cecilia ha raccontato, con qualche stoccata, come ha vissuto il successo di Belen da sorella minore. E anche Valentina Ferragni, in realtà, non si è risparmiata un commento (parecchio interessante) rivolto all’influencer ex di Fedez. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Cecilia Rodriguez, la stoccata a Belen nel podcast di Valentina Ferragni

Si parlava di una lite terribile, negli scorsi giorni, scoppiata tra Cecilia e la sorella Belen Rodriguez. E di mezzo, secondo le voci, parevano esserci anche presunti tradimenti con lo ‘zampino’ di Ignazio Moser. Ma di questo, nel dettaglio, Cecilia Rodriguez non ha parlato nella sua chiacchierata con Valentina Ferragni. Ospite del podcast Storie oltre le Stories, la sorella minore di Belen ha invece lanciato qualche stoccata generica. Ripercorrendo il suo vissuto, in relazione soprattutto all’enorme successo dell’altra Rodriguez.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Mi dava fastidio che non imparassero il mio nome ma che fossi la ‘sorella di’", ha esordito Cecilia. "Era la gente che ci metteva a paragone". Essere stata la sorella minore, però, è "sempre stato un vantaggio, sono sempre stata la più coccolata", ha aggiunto la Rodriguez. Ma poi è arrivata la svolta amara: "Quando sono arrivata in Italia ed ero la sorella di Belen per me non lo è stato più, però ho saputo approfittarmene in maniera positiva". E ancora, quando Belen è partita per la sua avventura, Cecilia e il padre l’hanno sempre supportata: "Abbiamo avuto sempre fiducia in lei. È andata via nel momento in cui ci stavamo incontrando, in cui ho iniziato ad aver veramente bisogno. Sentivo la sua mancanza perché siamo una famiglia molto unita".

Poi è arrivata la volta di Cecilia, volata anche lei lontano da casa per raggiungere la sorella maggiore: "Inizialmente mi sono detta una settimana e poi torno a casa. È stato difficile, ho dovuto imparare un’altra lingua, non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui. Avevo un piede qua e uno in Argentina".

Lo sfogo di Valentina a proposito della sorella Chiara Ferragni

Parlando di ‘parentele ingombranti’, anche l’intervistatrice Valentina Ferragni ha voluto dire la sua. Chiamando in causa il suo rapporto con l’arcinota sorella Chiara. "Io non mi sono mai messa in paragone con mia sorella", ha spiegato Valentina, "sono sempre state le altre persone che ci hanno messo a confronto. Come a dovere trovare chi fosse la migliore tra di noi, come se dovessimo fare un duello, come se dovesse uscire una vincitrice e invece una che deve ritirarsi". Poi la domanda all’ospite: "Tu come ti sei sentita a riguardo?".

"Ho fatto fatica", ha replicato con sincerità (e una punta di amarezza) Cecilia Rodriguez. "Mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo. Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu’. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei".

Per fortuna, però, la partecipazione di Cecilia a L’Isola dei Famosi ha cambiato tutto. "Ho voluto farla per quello", ha raccontato l’influencer argentina, "ho tirato fuori la mia personalità. Ero stanca che la gente mi mettesse a paragone".

Il ricordo del colpo di fulmine con Ignazio Moser

Nell’intervista con Valentina Ferragni, c’è stato infine spazio per un dolce momento amarcord. Perché Cecilia Rodriguez ha voluto ripercorrere la sua storia con Ignazio Moser. Conosciuto con un colpo di fulmine al Grande Fratello Vip. "Ho fatto il reality per farmi conoscere, ho cercato di non fingere", ha ricordato la sorella di Belen, "in quell’esperienza ero da sola, non avevo il telefono e non potevo avere consigli di nessuno. Ho agito con la mia testa ed è stata la cosa che più mi è piaciuta".

Quanto a Moser, "ho avuto la possibilità di conoscerlo, faccia a faccia e senza telefono, di viverlo", ha concluso Cecilia. "Una cosa che oggi si è persa. Però posso rivedere sempre l’inizio della nostra storia, una ragazza ha conservato tutto…Dopo 8 anni ho la conferma che è l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima". E ad oggi la Rodriguez si sente di poter confermare: "Sono molto felice". Alla faccia delle ultime voci social.

Potrebbe interessarti anche