Cecilia Rodriguez incinta, gravidanza confermata: “Ti sei fatta desiderare", il nome scelto (e il silenzio di Belen) Dopo mesi di indiscrezioni più o meno incontrollate, Cecilia Rodriguez ha sciolto le riserve: lei e Ignazio Moser aspettano una figlia.

Fonte: Mediaset Infinity

Dopo mesi di indiscrezioni più o meno incontrollate, Cecilia Rodriguez ha sciolto le riserve: lei e Ignazio Moser aspettano una figlia. L’annuncio della gravidanza è stato dato dalla influencer su Instagram questo pomeriggio – domenica 11 maggio – una data simbolica essendo oggi il giorno della mamma. ‘Chechu’ ha svelato anche il sesso del bebè – che sarà una femminuccia – e il nome scelto da lei e suo marito per la loro primogenita.

Cecilia Rodriguez incinta: il tenero annuncio e il nome della figlia

La showgirl argentina e suo marito Ignazio Moser non hanno mai nascosto di desiderare un figlio, e in diverse occasioni hanno rivelato che la gravidanza si stava facendo attendere più del dovuto. Dopo mesi di speranza, però, il loro sogno di diventare genitori si è finalmente concretizzato. Cecilia Rordriguez, infatti, è incinta di una bambina. Lo ha svelato lei stessa in sui social annunciando la sua gravidanza e svelando il nome della nascitura che porta in grembo, che si chiamerà Clara Isabel. Questo il testo del messaggio della 35enne argentina:

"Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui".

Le reazioni dei vip, il messaggio di nonna Veronica e il silenzio di Belen

Proprio perché Cecilia aveva confessato più volte la sua voglia di maternità e le difficoltà nel concepire un figlio, il suo annuncio sui social è diventato immediatamente la notizia del giorno. Il post pubblicato su Instagram è diventato subito virale, collezionando oltre 200mila like in meno di un’ora. Tantissimi i messaggi di congratulazioni arrivati alla neo-mamma, tra cui quelli di molti vip: da Juliana Moreira a Giulia Salemii, da Valentina Ferragni a Giulia De Lelli e tanti altri. Anche Veronica Cozzani, mamma di Cecilia e futura nonna di Clara Isabel, ha scritto un messaggio tenerissimo: "Clara Isabel, i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti… verso l’infinito e oltre! Mille benedizioni!". Al momento mancano le congratulazioni di Belen, un silenzio abbastanza strano visto che la conduttrice sudamericana solitamente è molto reattiva nelle sue reazioni social. Le due sorelle (come scritto QUI) starebbero vivendo un momento di crisi del loro rapporto, dovuto a quanto pare proprio alla gravidanza di Cecilia.

