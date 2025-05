Fedez in Puglia sempre più vicino a Clara, ma lei non lo sopporta più e lo liquida: “Aiutatemi, ha 7 personalità” Tra storie, battutine e sguardi cospiratori, prosegue il sodalizio artistico tra Clara e Fedez, con la cantante sempre più insofferenti per l'esuberante rapper.

Sono la coppia musicale del momento, almeno sulla carta. Clara e Fedez hanno appena pubblicato il singolo Scelte stupide e per promuoverlo si sono trasferiti armi e bagagli in una splendida masseria in Puglia. Giornate intere passate fianco a fianco, tra prove, riprese e social. Ma se da una parte Fedez sembra sempre più coinvolto, Clara appare decisamente meno entusiasta. Anzi, ironicamente quasi stufa. E non fa nemmeno troppo per nasconderlo.

Clara e la sottile frecciatina a Fedez

Che Fedez ami stare sotto i riflettori non è certo una novità. Ma Clara, abituata a tenersi ben lontana dalle forzature, sembra iniziare a vacillare. Nelle storie Instagram condivise dal rapper, i due appaiono spesso insieme, ma c’è qualcosa nello sguardo, e nei modi, di lei che lascia intendere un certo fastidio. In una clip girata durante il tragitto in macchina verso la masseria, Clara lancia la frecciatina all’entusiasta collega: "Ha sette personalità". Una battuta, certo, ma non proprio tenera. Come a dire: c’è sempre una sfaccettatura diversa di Fedez e non tutte sono facili da gestire.

Il viaggio di Fedez e Clara, tra storie e allenamenti interrotti

Fedez riprende la collega molto di frequente: mentre parla, mentre si allena, mentre semplicemente cerca di stare in pace. In una delle tante storie, poi sparita ma salvata da alcuni fan, Clara si rivolge direttamente ai suoi follower con un ironico "Aiutatemi". E ancora: in un altro video, la si vede impegnata in una sessione di squat sotto il portico. Fedez, con il telefono puntato, la prende in giro: "Guarda che ci sono delle sedie". La battuta, ripetuta tra l’altro più volte, non fa esattamente centro, e Clara abbozza un sorriso e continua, ignorandolo. Un copione che ormai si ripete tra i due cantanti.

Chiara e Fedez, la canzone Scelta stupide

Il pezzo Scelte stupide parla di relazioni che finiscono, di maschere che cadono, e forse, inconsapevolmente, descrive bene anche quello che sta succedendo tra i due protagonisti della canzone. Fedez appare sempre più affiatato con Clara, le rivolge attenzioni e battute, mentre lei cerca di starsene più sulle sue. Magari è solo una scelta di promozione, creando quel rapporto un po’ alla "Quella strana coppia", o magari la giovane mostra realmente un po’ di insofferenza. Quel che è certo è che, chi con le prime loro paparazzate sperava di vedere la nascita di una nuova coppia, dovrà rassegnarsi, dal momento che tra i due c’è chiaramente solo un’affinità artistica.

