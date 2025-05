Lite Cecilia- Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino e le clamorose indiscrezioni: "Non recuperabile" Continuano i clamorosi rumors sulla lite tra le due sorelle Rodriguez: ecco come avrebbe reagito il conduttore di Affari Tuoi davanti alla vicenda

Arrivano clamorose indiscrezioni sulla lite che ha messo una contro l’altra le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez. Da giorni si susseguono i rumors e le ipotesi su cosa abbia potuto scatenare il gelo tra le due sorelle argentine e ora arrivano le rivelazioni di Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, non ha lesinato dettagli sulla situazione, che andrebbe ben oltre il gelo. Secondo il giornalista infatti, il rapporto tra le due sorelle sarebbe, al momento, addirittura "non recuperabile". Insomma, qualcosa di grosso è davvero successo e a confermarlo sono i dettagli su come in casa Rodriguez si è scelto di trascorrere questi giorni di festa e ponti di primavera. Non solo, perché, a rafforzare i gossip, ci sarebbe stata anche una reazione di Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre di suo figlio Santiago che avvalorerebbe la gravità dell’accaduto.

Lite Belen – Cecilia: Stefano De Martino "si è allontanato bruscamente"

Ma vediamo quali sono le nuove rivelazioni e i dettagli inediti pubblicati dal giornalista. Cecilia Rodriguez, che Gabriele Parpiglia sostiene sia in dolce attesa, starebbe trascorrendo il ponte del 1 maggio con la madre Veronica, visto che anche il marito Ignazio Moser, "che in questa vicenda, sul suo groppone, ha più di una responsabilità", sostiene Parpiglia, sarebbe in Trentino già da prima di Pasqua, su per giù dai giorni in cui i rumors sulla clamorosa rottura tra sorelle sono iniziati a girare. Si legge nella newsletter del giornalista: "Non entreremo nei dettagli gravi di questo brusco litigio (…) ma la storia tra le due, al momento non è recuperabile" e, come detto, anche l’atteggiamento dell‘ex marito di Belen, Stefano De Martino non farebbe che rafforzare l’idea di una situazione davvero pesante in famiglia.

Secondo quanto riportato, il conduttore di Affari Tuoi "si è allontanato bruscamente dopo aver appreso la vicenda, prendendo suo figlio Santiago con il quale trascorre la maggior parte del tempo e affermando di "non voler entrare dentro queste vicende"". Insomma, tutto lascia pensare che la spaccatura tra le due sorelle non sia facilmente risolvibile, tanto che viene raccontato che anche i genitori fanno la spola tra le due che hanno ormai interrotto ogni comunicazione. Secondo Parpiglia, tra Cecilia e il marito Ignazio Moser ci sono margini per chiarirsi, margini che invece sembrano del tutto esclusi nel rapporto ormai distrutto tra sorelle.

Mentre quindi, i rumors si rincorrono sulla situazione attuale e il clima pesantissimo in casa Rodriguez, rimane da capire il vero motivo della rottura. Nei giorni scorsi si è parlato prima del fatto che Belen avrebbe messo in guardia Cecilia su alcuni atteggiamenti sospetti del marito facendo scattare la reazione indignata della sorella che ha difeso Moser a spada tratta, una seconda versione dei fatti invece, racconta di un party si sarebbe scatenata ballando davanti ad Andrea Damante e provocando le ire della compagna Elisa Visari, amica di Cecilia e Ignazio. Ma questa parte della storia, i reali motivi del litigio, rimangono al momento ancora misteriosi.

