Chiara Ferragni, gelo con Tronchetti Provera. Lontani anche il Primo Maggio (per colpa di un 'dettaglio') I due fidanzati avrebbero trascorso la giornata di ieri separati. A pesare, secondo indiscrezioni, la pressione mediatica sulla coppia. E spunta un altro particolare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Non tira aria buona, tra Chiara Ferragni e l’erede Pirelli Giovanni Tronchetti Provera. Stando a un’indiscrezione diffusa da Gabriele Parpiglia, la coppia sarebbe infatti ai ferri corti per un motivo ben preciso. Le prime avvisaglie erano arrivate già settimane fa, quando si parlava di una telefonata critica, di un pianto di lei e di un pranzo che (in seguito) avrebbe rappacificato gli animi. Ma sembra che ora il ‘coperchio’ sia saltato di nuovo. E lo dimostrerebbe, tra l’altro, l’assenza di reazioni social da parte di Provera dopo l’annuncio della Ferragni sull’acquisizione del 99% della sua società. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, l’indiscrezione choc sul ‘gelo’ con Tronchetti Provera

Può darsi che la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, nata sotto i migliori auspici (ma con qualche ‘rumor familiare’ fastidioso), si sia ormai avviata verso il capolinea. Almeno è questo, quello che emerge dalle recenti informazioni diffuse nella sua newsletter da Gabriele Parpiglia. L’esperto di gossip, infatti, non ha esitato a rivelare presunti dettagli critici. Relativi in primis alla giornata di ieri, giovedì 1°maggio.

A quanto pare, la coppia Ferragni-Provera avrebbe trascorso il giorno di festa separata. Perché a lui, dice Parpiglia, "non piacerebbe più la pressione dei paparazzi a ‘comando’". "Secondo le nostre fonti", aggiunge poi l’esperto, "l’ultima paparazzata a comando pubblicata da ‘Chi’ non sarebbe piaciuta a Giovannino, stanco della pressione mediatica". Insomma, ci sarebbero fastidi sotterranei, che forse corrono nei meandri di questa relazione per certi versi improbabile, ma finora (almeno all’apparenza) parecchio solida.

Il Primo maggio da separati e il dettaglio social su Chiara Ferragni

Come detto, già qualche settimana fa si vociferava di una crisi in atto. Ma adesso pare evidente che qualcosa non torni, dato che ieri Chiara Ferragni avrebbe trascorso la giornata prima a Cremona e poi a Lucca. Mentre Tronchetti Provera sarebbe stato visto a Pontida, insieme ad amici in una splendida villa privata.

In più, ha turbato parecchio il fatto che l’annuncio di Chiara, relativo all’acquisizione del 99% della sua società, non abbia scatenato reazioni pubbliche da parte di Giovanni. "Non ha dato un cenno di abbraccio virtuale: un cuore, un mazzo di rose, una cena insieme…niente di niente", ha concluso sempre Gabrile Parpiglia. "E poi il Primo Maggio, dopo una data imprenditoriale così importante, trascorsa da separati, nuovamente, ancora e ancora". Gli indizi per una crisi di coppia ci sono tutti, adesso. Resta solo da vedere se si tratta di un abbaglio. O se Parpiglia e altri ci hanno visto davvero giusto.

