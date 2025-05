Ignazio Moser torna sui social dopo la lunga assenza: la foto con Cecilia Rodriguez che rassicura i fan Dopo le tante voci di crisi, proprio nel momento in cui la sorella di Belen è in attesa della prima figlia, il ritorno sul web dell’ex ciclista rasserena tutti.

La famiglia Rodriguez, con tutti suoi componenti anche acquisiti, è indubbiamente tra le più chiacchierate e discusse del nostro Paese. Di recente, in particolare, sono balzati al centro della cronaca rosa Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser. Su di loro ne sono state dette di cotte e di crude, a partire dalla presunta lite di Cecilia e Ignazio con Belen, fino all’ipotetica crisi tra i due coniugi. L’unica certezza, al momento, è che Cecilia e Ignazio sono in attesa della loro prima figlia e, dopo settimane di assenza, anche Moser è tornato sui social pubblicando una foto che, in un certo senso, rassicura i tanti fan della coppia: ecco qualche dettaglio in più.

Ignazio Moser torna sui social: la foto con Cecilia Rodriguez

È stata proprio Cecilia Rodriguez ad annunciare ai suoi tantissimi fan di essere in attesa della prima figlia, mentre anche a seguito di questo meraviglioso annuncio Ignazio Moser ha mantenuto un silenzio stampa che ha fatto preoccupare non poco i tanti sostenitori della coppia. Settimane di lontananza dai social che hanno dato man forte alle tante voci di crisi.

Ebbene, nelle ultime ore Ignazio Moser è ufficialmente tornato sui social pubblicando delle Instagram stories con foto e video in cui l’ex ciclista si trova in macchina insieme alla moglie Cecilia e al loro cagnolino. Crisi scongiurata? Dalle immagini si direbbe proprio di sì. Un ritorno discreto e non troppo appariscente che è comunque riuscito a rassicurare i fan dopo un periodo molto enigmatico e pieno di domande senza risposta.

Ignazio Moser lontano dai social per settimane: perché

E se la crisi tra Cecilia e Ignazio appare ormai scongiurata, non abbiamo però alcuna certezza in merito alle motivazioni che hanno spinto Moser a rimanere lontano dai social per settimane, con un totale silenzio stampa anche dopo il meraviglioso annuncio della gravidanza di Cecilia. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato le tante ipotesi di crisi.

Tra le ipotesi più accreditate di questa assenza, troviamo la recente e drammatica scomparsa in un tragico incidente di un caro amico di Ignazio. Un lutto che ha creato forte dolore nell’ex ciclista e che potrebbe dunque averlo spinto a prendersi un po’ di tempo per sé lontano dai social. Ma le ipotesi ovviamente non finiscono qui: c’è anche chi ha attribuito la sua assenza agli impegni sportivi e, in particolare, alla sua partecipazione a un’importante maratona che avrebbe richiesto un periodo di forte concentrazione.

Infine, c’è anche chi ipotizza che Ignazio Moser abbia deciso di allontanarsi un po’ dai riflettori per evitare di esporsi dopo le tante voci in merito al periodo di forte tensione tra Belen e Cecilia Rodriguez, che sarebbero addirittura arrivate a non parlarsi più. Quale sarà la verità? Al momento non è dato sapersi. I fan della coppia possono però tirare un sospiro di sollievo dato che Ignazio e Cecilia sono apparsi più innamorati che mai e presto potranno dare il benvenuto alla loro piccola Clara Isabel.

