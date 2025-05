Belen e Cecilia Rodriguez, spunta un altro indizio sulla lite tra le due: ecco cosa c'entrano le sorelle Ferragni Tra tradimenti sospetti, podcast scomodi e vecchie ruggini mai risolte: le presunte tensioni tra le sorelle Rodriguez e le Ferragni alimentano il gossip.

Da giorni non si fa altro che parlare di loro: Belen e Cecilia Rodriguez, le due sorelle argentine da sempre complici e inseparabili, sarebbero oggi ai ferri corti. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna smentita, solo un silenzio che fa più rumore di mille parole. E, come sempre in questi casi, le ipotesi si rincorrono senza sosta.

Belen contro Cecilia: il balletto della discordia di Ignazio Moser

La prima versione dei fatti punta il dito su Ignazio Moser. A quanto pare, Belen avrebbe tentato di mettere in guardia la sorella su alcuni presunti tradimenti del compagno. Ma, invece di ringraziarla, Cecilia si sarebbe schierata dalla parte di Ignazio, rompendo i ponti con la sorella maggiore. Ma non è finita qui. Perché a peggiorare le cose sarebbe stato un video che ritrae Belen mentre balla in modo decisamente sexy davanti ad Andrea Damante. Un video che non sarebbe andato giù a Elisa Visari, fidanzata di Damante e amica della coppia Moser-Rodriguez. Questo avrebbe fatto arrabbiare tutti, alimentando la tensione tra le sorelle.

Valentina Ferragni coinvolta nella lite familiare

Come se non bastasse, a complicare la situazione ci ha pensato Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara ha appena lanciato un podcast, Storie oltre le stories, e tra gli ospiti c’è proprio Cecilia Rodriguez. Fin qui nulla di eclatante, se non fosse che tra Belen e Chiara Ferragni i rapporti sono gelidi da tempo. Cecilia che accetta di partecipare a un progetto targato Ferragni potrebbe aver fatto infuriare ancora di più Belen, che ha vissuto questa scelta come un colpo basso, una presa di posizione chiara.

Le origini del distacco tra Chiara e Belen: il vecchio flirt con Fedez

Per capire le radici del gelo tra Belen e Chiara Ferragni bisogna fare un salto indietro. Tutto comincia durante una puntata di Muschio Selvaggio, il vecchio podcast di Fedez. A quanto pare, Belen, parlando con il rapper, avrebbe fatto una battuta leggera su un vecchio flirt mai sbocciato tra loro. Una frase innocente, forse, ma sufficiente a far infuriare Chiara quando Fedez, contro ogni accordo, le mostrò il video integrale. Risultato: Chiara chiude ogni rapporto con Belen e l’intera famiglia Rodriguez viene tagliata fuori, anche dai social.

Una storia ben lontana dal concludersi

Da una parte ci sono le Rodriguez, dall’altra le Ferragni. In mezzo, vecchie questioni irrisolte, nuovi malintesi e gossip che alimentano questa divisione. La presenza di Cecilia nel podcast di Valentina non sembra più una semplice ospitata, ma un gesto che puzza di schieramento. E Belen, da sempre molto protettiva e orgogliosa, non l’avrebbe presa affatto bene. Al momento, dalle dirette interessate tutto tace. Quindi tutto sarebbe da prendere opportunatamente con le pinze, Ma i silenzi, soprattutto da parte di Belen, non sono mai completamente casuali. Riusciranno a chiarirsi, o la rottura è davvero definitiva?

