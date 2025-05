Belen e Cecilia, nuove indiscrezioni sulla lite: c'entra la figlia in arrivo di Chechu e Ignazio Nuove indiscrezioni sulla lite tra Belen Rodriguez e sua sorella minore Cecilia, in attesa della prima figlia dal marito Ignazio Moser

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Continuano le indiscrezioni sulla lite che avrebbe messo una contro l’altra e addirittura interrotto ogni rapporto tra le due sorelle Cecilia e Belen Rodriguez. Le due, pare non si parlino da prima di Pasqua, quando è successo qualcosa che le ha portate alla rottura. Nelle scorse settimane i gossip insistenti si erano concentrati sul ruolo di Ignazio Moser in questa vicenda. Il marito di Cecilia infatti, secondo i bene informati, avrebbe passato la Pasqua e i ponti del 25 aprile e primo maggio, lontano dalla moglie, in Trentino, e la lite tra le due sorelle Ridriguez, sostenevano sempre i beneinformati, sarebbe scoppiata perché la maggiore avrebbe messo in guardia la sorella minore proprio su alcuni atteggiamenti di Moser, mandandola su tutte le furie.

Si era parlato poi di un party in cui Belen aveva fatto irritare la fidanzata di Andre Damante, molto amica di Cecilia con cui si sarebbe andata a lamentare, ma finora, i veri motivi della lite rimangono misteriosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fare nuova luce sulla lite, che comunque è stata grave visto che, anche le due sorelle non si sono viste per Pasqua, con la madre Veronica che ha passato la festa da Cecilia e Cecilia che non ha fatto nemmeno gli auguri di compleanno al suo finora adorato nipotino Santiago, arrivano nuove indiscrezioni, riportate da Vanity Fair.

Nelle anticipazioni della newletter di gossip del magazine, Celebrity Watch, si sostiene infatti che i veri motivi della lite tra sorelle siano tutti interni al loro rapporto e che nulla c’entrino né Ignazio Moser, né nessun altro della loro cerchia amicale o parentale.

Anche secondo questa fonte, Cecilia e Belen Rodriguez hanno interrotto i loro rapporti prima di Pasqua, ma viene smentita la crisi di coppia tra Cecilia e Ignazio che anzi, continuerebbero a filare d’amore e d’accordo soprattutto ora che, anche qui come altrove viene ribadito, Cecilia sarebbe in attesa della loro prima figlia. I messaggi sibillini su Instagram di Cecilia quindi, sarebbero stati rivolti non al marito, ma alla sorella.

E il motivo dello scontro tra le sorelle Rodriguez andrebbe cercato proprio nelle pieghe di questo lieto evento, ovvero della prima figlia in arrivo per Cecilia e Ignazio.

Cechu sarebbe infatti rimasta molto delusa dell’atteggiamento di Belen nei suoi confronti nelle prime settimane di gravidanza. Secondo le indiscrezioni avrebbe infatti sperato e voluto maggiori attenzioni e vicinanza da parte della sorella maggiore che, secondo la prossima mamma, non avrebbe mostrato abbastanza interesse e non le sarebbe stata abbastanza di supporto. Da qui il raffreddamento dei rapporti arrivati, prima di Pasqua, alla totale interruzione.

Potrebbe interessarti anche