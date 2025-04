Belen e Cecilia Rodriguez, retroscena choc sulla lite: “Stavolta è rottura” Le voci sul presunto scontro tra le due sorelle si fanno sempre più insistenti, e dalle ultime indiscrezioni pare si tratti di una questione molto seria.

Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare voci insistenti in merito a una presunta tensione tra la showgirl Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito della sorella Cecilia Rodriguez, che potrebbe basarsi sulla paura di Belen che Moser possa tradire la sorella. Da qualche giorno, però, le cose sembrerebbero addirittura essere peggiorante e, secondo l’ultima indiscrezione resa nota dall’esperta di gossip Deianira Marzano, anche Belen e Cecilia si sarebbero rese protagoniste di una dura lite arrivando alla rottura: scopriamo di più.

Belen e Cecilia Rodriguez: "Stavolta è rottura"

"Altro che indiscrezioni. Il vero scoop è uno solo: Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura", ha scritto l’esperta di gossip Deianira Marzano tra le Instagram stories, avvalorando le tante voci che negli ultimi giorni ipotizzavano forte tensione tra le sue sorelle. Al momento siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, dato che nessuna delle dirette interessate ha confermato o smentito le voci in circolazione.

Belen e Cecilia si sono sempre dimostrate due sorelle dal legame indissolubile, unite da un rapporto di profonda amicizia, fiducia e protezione. Appare quindi strano che di punto in bianco le due possano addirittura essere arrivate alla rottura, ma ciò che sta aumentando a dismisura la curiosità dei fan è indubbiamente il motivo che potrebbe aver portato le due donne a scontrarsi in maniera così forte.

Cecilia e Belen Rodriguez, il presunto motivo della rottura

Come riportato da Il Giornale, i problemi tra le due sorelle Rodriguez sarebbero iniziati durante un party serale. Da quanto raccontato, Belen avrebbe iniziato a scherzare e a ballare in maniera sensuale accanto ad Andrea Damante, ex amico di Ignazio Moser, presente in consolle come dj. Questo avrebbe fatto infuriare in primis Elisa Visari, compagna di Damante e futura madre del figlio in arrivo, e in secondo luogo anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

A seguito di questo, ai più attenti non è passato inosservato anche il silenzio di Cecilia e Ignazio nel giorno del compleanno del nipote Santiago, nonché la loro assenza alla festa organizzata per lui. Anche in questo caso si tratta solamente di ipotesi, da prendere dunque con le pinze, e per il momento non si ha una reale certezza su ciò che può essere accaduto tra le due sorelle per arrivare addirittura a distruggere un legame all’apparenza indissolubile.

Dopo il brutto incidente del padre, rimasto gravemente ustionato durante l’incendio scoppiato nel capannone in cui si trovava, la famiglia Rodriguez sembrava essere più unita che mai e pronta ad affrontare tutto insieme. Sarà ancora così, o qualcosa è veramente cambiato? Solo il tempo ci darà la risposta.

