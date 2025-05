Belen Rodriguez pizzicata con l'ex Angelo Galvano, lo scatto apre le porte al ritorno di fiamma: "Intesa palpabile" Sorrisi, carezze e un pomeriggio insieme tra shopping e feeling: Belen e l'ex Angelo Edoardo Galvano di nuovo vicini. È solo amicizia o qualcosa di più?

Possibili novità nella vita privata di Belen Rodriguez. La showgirl è tornata a far parlare di sé dopo essere stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di un ex che sembrava ormai archiviato. Stiamo parlando di Angelo Edoardo Galvano, ingegnere 35enne con cui aveva avuto una relazione terminata lo scorso settembre, dopo qualche mese di frequentazione intensa ma discreta.

Gli scatti che inchiodano la showgirl

Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, raccontano molto più di quanto non dica Belen nelle sue interviste. I due passeggiano rilassati, sorridono, si scambiano sguardi complici e – dettaglio non da poco – si sfiorano le mani. "Le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi", si legge nel servizio. Nessuna effusione plateale, certo, ma una serie di gesti che non sono passati inosservati.

Belen e Angelo Edoardo: tra shopping, pranzo e intimità

Il pomeriggio è stato tutto un susseguirsi di momenti condivisi: prima un pranzo in un ristorante del centro, poi una tappa in un negozio d’abbigliamento, infine un caffè in compagnia di amici. A concludere il tutto, un ritorno a casa di lei, che ha inevitabilmente alimentato le voci di un possibile riavvicinamento. Chi li ha visti parla di una forte sintonia, di quella complicità che forse avevano una volta, e che lascia intravedere uno spiraglio. "L’intesa è palpabile", scrive il settimanale che riporta la notizia. E in effetti basta osservare le foto per capire che tra i due l’atmosfera è più che serena: "Le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi".

La vita sentimentale di Belen Rodriguez

Solo qualche settimana fa, a chi le chiedeva se ci fosse un nuovo amore all’orizzonte, Belen rispondeva sicura: "Sono single e mi sto concentrando sulla mia crescita professionale". Eppure queste nuove immagini sembrano raccontare un’altra storia, o quantomeno un capitolo che non è stato chiuso del tutto. Al momento né Belen né Angelo hanno voluto commentare quanto accaduto. Forse è troppo presto per parlare di ritorno di fiamma, soprattutto in assenza di una conferma da parte dei diretti interessati, ma di certo questo non placherà la gioia dei fan della conduttrice, che aspettano da tempo di vederla felice e serena.

