Bruno Vespa potrebbe condurre una nuova striscia informativa In Rai si discute se dare il via al progetto nel 2023. Il conduttore di Porta a Porta andrebbe in onda nella fascia dell'access prime time dopo il Tg1 delle 20.

Il 2023 potrebbe vedere Bruno Vespa alla conduzione di una nuova striscia informativa, in coda al Tg1 delle 20, su Rai 1. Anche se si tratta di un progetto ancora nella sua fase embrionale, ne aveva già accennato Marianna Aprile su Oggi, il settimanale di Carlo Verdelli e, ora, TvBlog ne ha confermato l’effettiva esistenza e forza. Il conduttore di Porta a Porta potrebbe quindi prendere il posto di quello che una volta era "Il fatto" di Enzo Biagi. Ma vediamo come stanno le cose

Cosa si sa sulla nuova striscia informativa di Bruno Vespa

In questo periodo si discute della possibilità che si realizzi una nuova striscia informativa con la conduzione Bruno Vespa. Per ora, sembrerebbe che il progetto possa prendere il via dopo il Festival di Sanremo 2023, per non stravolgere troppo il palinsesto televisivo.

Qualora andasse in porto, infatti, la striscia di Vespa si troverebbe a fare i conti con una fascia oraria molto delicata, quella dell’access prime time, che accompagna il pubblico dall’edizione principale del Telegiornale fino al programma di prima serata. Una fascia oraria decisamente fondamentale in termini di ascolti e raccolta pubblicitaria. Qualora il progetto andrà in porto, dovrà essere inserito nella programmazione di Rai 1, senza nuocere ai Soliti Ignoti, il gameshow condotto da Amadeus, artefice dei successi di Rai1 in prima serata, sia a non sovrapporsi a Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano su Rai3.

L’attenzione è quindi incentrata sulla collocazione oraria di questa eventuale nuova striscia informativa affidata a Bruno Vespa. Un’attenzione da tenere sia per lo stesso conduttore di Porta a porta che per l’economia dell’access prime time di Rai1.

