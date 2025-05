Rai, cala la mannaia: Vespa, Giorgino e gli altri ‘notturni’, chi resta e chi salta In vista dei palinsesti autunnali la tv di Stato potrebbe decidere di contenere i costi ‘tagliando’ alcune seconde e terze serate di Rai 2 e Rai 3: chi rischia

Continua a prendere forma la Rai del futuro. In vista della presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali per la stagione 2025/26, infatti, i vertici della tv di Stato sono al lavoro su quella che sarà una ‘ristrutturazione’ dell’offerta. L’obiettivo – inutile dirlo – sarebbe quello di contenere i costi: per farlo, stando alle ultime voci, la tv pubblica sarebbe pronta a ‘sacrificare’ alcune seconde e terze serate. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Palinsesti Rai, seconda e terze serate: da Vespa a Giorgino, chi resta e chi rischia

A poche settimane dal via ‘ufficiale’ dei palinsesti estivi (Domenica In saluterà già settimana prossima, Unomattina, Storie Italiane ed É Sempre Mezzogiorno il prossimo 30 maggio, mentre Caterina Balivo e La Volta Buona proseguiranno fino al 27 giugno), Rai è a lavoro sui palinsesti della stagione 2025/26. Le novità – come detto – non mancheranno, a partire dall’offerta del daytime fino al prime time di Rai 1, ma non solo. Come svelato da Affari Italiani, infatti, la tv di Stato starebbe pensando di ‘rivoluzionare’ anche la fascia della seconda e della terza serata. "La tv pubblica intende ottimizzare le risorse destinandole a quelle fasce orarie che ritiene economicamente più vantaggiose" si legge sul portale, che ipotizza degli importanti ‘tagli’ soprattutto su Rai 2 e Rai 3.

L’intento sarebbe dunque quello di contenere i costi delle seconde e terze serate per puntare ancora di più sulle fasce orarie di punta, dove la concorrenza (Mediaset e non solo) è più agguerrita. Per quanto riguarda i palinsesti, l’offerta di Rai 1 dovrebbe rimanere intatta: Bruno Vespa, Francesco Giorgino e Eleonora Daniele – volti di punta della ‘notte’ della prima rete – sarebbero da considerarsi ‘salvi’. Non sarebbe inoltre da escludere anche l’innesto di nuovi programmi, "più i consueti spazi informativi del Tg1 il venerdì e la domenica resteranno sulla prima rete della Rai anche nella prossima stagione tv".

Confermato in toto (o quasi) il palinsesto notturno di Rai 1, a rischio ci sarebbero così le seconde e le terze serate di Rai 2 e Rai 3. Sempre allo scopo di contenere il budget, Rai potrebbe optare per l’estensione di alcuni programmi del prime time, allungando di fatto l’intrattenimento (soprattutto su Rai 2). Secondo quanto ipotizzato da Affari Italiani l’informazione su Rai 3 potrebbe invece puntare ancora di più sulla Linea Notte del Tg3, anticipando l’orario d’inizio in modo tale da "diventare un late talk news a tutti gli effetti".

