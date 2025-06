Bruno Vespa, caos a Porta a Porta e urla contro gli ospiti. Perché si è infuriato Il conduttore del talk show di Rai 1 ha perso la pazienza con la deputata del Pd Debora Serracchiani e l’ex senatore dem Tommaso Cerno: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Bruno Vespa perde la pazienza. Nella puntata di ieri martedì 3 giugno 2025, infatti, il conduttore è stato costretto ad alzare i toni nel corso di Porta a Porta. Il motivo? Stufo della lite tra la deputata del Pd Debora Serracchiani e l’ex senatore dem Tommaso Cerno, Vespa ha deciso di intervenire e placare gli animi una volta per tutti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Porta a Porta, Bruno Vespa si arrabbia in diretta: la sua reazione

Nella puntata di martedì 3 giugno 2025 a Porta a Porta si è tornati a parlare del nuovo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni e arrivato in Senato nella giornata di ieri, che introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti di pena, tra cui il divieto di cannabis light, la reclusione da due a sette anni per occupazione di immobili e l’autorizzazione a portare armi con sé armi per gli agenti non in servizio. Il ddl ha scatenato la discussione tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno, ospiti di Vespa a Porta a Porta. Gli animi si sono a dir poco scaldati e la deputata del Pd e l’ex senatore dem si sono resi protagonisti di un accesissimo dibattito fatto di botta e risposta e (soprattutto) di tanta confusione in studio.

Bruno Vespa ha più volte cercato di placare gli animi ma, alla fine, ha improvvisamente perso la pazienza. "Vi chiederei il permesso di parlare con l’onorevole Sardone!" ha tuonato il conduttore di Porta a Porta, alzando la voce visibilmente spazientito. "Che cavolo!" si è sfogato Vespa, che ha così ottenuto il silenzio necessario per comunicare con la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone. "Vediamo se ci riusciamo" ha concluso il conduttore, ottenendo anche le scuse di Cerno: "Chiedo scusa, ma mi insulta".

Il futuro in Rai di Vespa e la prossima stagione

Nonostante il gelo in studio di ieri, Bruno Vespa si può godere l’ennesima conferma in Rai e guardare al futuro. La tv di Stato è infatti al lavoro su una ‘ristrutturazione’ dell’offerta della seconda serata. Se Rai 2 e Rai 3 sono destinate a dei tagli e una pesante modifica dei palinsesti (puntando meno su talk e informazione), infatti, Bruna Vespa rimarrà tra i volti di punta di Rai 1 insieme a Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele anche nella prossima stagione televisiva al timone di Porta a Porta.

