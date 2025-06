Bruno Vespa blocca il rilancio di Alberto Angela, scintille in Rai: cosa succede Grandi manovre a viale Mazzini: il giornalista fa la voce grossa e costringe la Rai a ripensare l'idea di valorizzare il programma meno conosciuto del divulgatore: l'indiscrezione

In attesa di scoprire i palinsesti ufficiali della Rai 2024/25 che saranno presentati il prossimo 27 giugno in quel di Napoli, le classiche grandi manovre di questo periodo dell’anno in viale Mazzini continuano condite con l’altrettanto classico strascico di voci, rumors, gossip e indiscrezioni che inevitabilmente filtrano dalle stanze dei piani alti della tv pubblica.

L’ultima indiscrezione su una tentata manovra di riposizionamento in palinsesto di un programma alla ricerca di una fascia oraria più valorizzante per l’anno prossimo, riguarda l’amatissimo volto della cultura e della divulgazione e campionissimo di ascolti di Rai Uno, ovvero Alberto Angela.

Il programma che avrebbe bisogno di un po’ più di luce, non è certo il seguitissimo Ulisse, ma il suo Passaggio a Nord Ovest uno spazio di divulgazione molto ben fatto che però fa ascolti risibili nella difficile fascia del sabato pomeriggio di Rai Uno. Fascia che promette di diventare ancora più complicata per il programma di Angela, a partire dall’autunno con il nuovo show di Elisa Isoardi a precederlo e l’immarcescibile A sua immagine a seguirlo. Due programmi molto diversi, che rischiano di schiacciare ancor di più il già poco visto Passaggio a Nord-Ovest. Che fare dunque, per far conoscere a un pubblico più ampio una trasmissione che ha tutte le carte in regola per crescere in termini di audience, in una fascia oraria che gli permetta di raggiungere più pubblico?

L’idea balzata in questi giorni in testa a qualche dirigente sarebbe stata quella di spostare il programma di Alberto Angela in una seconda serata infrasettimanale. A riportare l’indiscrezione è Fanpage, che aggiunge anche che la nuova collocazione di Passaggio a Nord Ovest sarebbe andata a discapito di una delle attuali tre serate settimanali di Porta a Porta. Apriti cielo. Secondo quanto riporta sempre il portale, l’ipotesi avrebbe, come facilmente prevedibile, scatenato le ire funeste, o quanto meno la robusta irritazione di Bruno Vespa che non avrebbe tardato ad alzare la voce per proteggere il suo programma e i suoi tre appuntamenti in seconda serata a settimana.

Una reazione, quella del giornalista abruzzese che, sempre secondo Fanpage, avrebbe sortito esattamente gli effetti sperati: dietrofront su tutta la linea e nuova collocazione per rilanciare Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela ancora tutta da studiare e da trovare, ma le tre serate a settimana di Porta a Porta non si toccano.

Insomma, le grandi manovre continuano e continueranno fino a venerdì 27 giugno quando i palinsesti, approvati dalla dirigenza Rai tra qualche giorno, saranno ufficialmente presentati e dettagliatamente illustrati.

