Affari Tuoi dimezzato e Vespa 'sospeso', terremoto Sinner su Rai 1: cosa succede Oggi martedì 29 aprile Cinque Minuti non andrà in onda per fare spazio all’intervista al tennista prima degli Internazionali di Roma, De Martino alle 20:50

Jannik Sinner cambia tutto. Oggi martedì 29 aprile 2025, infatti, l’intervista al tennista numero uno al mondo a pochi giorni dall’inizio degli Internazionali di Roma ‘sconvolgerà’ il palinsesto di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato rivedrà la sua programmazione dell’access prime time per fare spazio alle parole di Sinner a pochi giorni dal suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso Costebol. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Jannik Sinner su Rai 1, salta Cinque Minuti di Bruno Vespa

Nuovo stravolgimento della programmazione della tv pubblica a una settimana dalla scomparsa del Papa. Questa volta, però, sarà lo sport l’indiretto ‘protagonista’: oggi martedì 29 aprile 2025, infatti – come detto – al termine dell’edizione delle 20 del Tg1 andrà in onda l’intervista esclusiva a Jannik Sinner. A pochi giorni dal via degli Internazionali di Roma, che segneranno il suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso Costebol, il tennista numero uno della classifica ATP si racconterà al direttore della testata Gian Marco Chiocci. Indiscusso protagonista degli ultimi anni del tennis italiano (e dell’impennata di ascolti sulle reti Rai), la tv di Stato ha dunque deciso di lasciare ancora più spazio a Sinner, concedendogli uno slot importantissimo nel’access prime time.

A farne le spese sarà Bruno Vespa che, dopo l’intensa settimana segnata dalla morte di papa Francesco, oggi martedì 29 aprile salterà il suo consueto appuntamento con Cinque Minuti e si prenderà una "pausa". Il talk show del dopo-Tg1 non andrà in onda su Rai 1 proprio per fare spazio alle parole di Sinner e tonerà regolarmente in onda a partire da domani.

Affari Tuoi slitta, quando parte Stefano De Martino

Oltre allo "sgarbo" a Bruno Vespa e Cinque Minuti, l’intervista a Jannik Sinner realizzata dal direttore Gian Marco Chiocci in onda dopo il Tg1 si ritaglierà un piccolo spazio anche nella fascia oraria dell’access prime time di Stefano De Martino e Affari Tuoi. La puntata di oggi del game show macina-ascolti di Rai 1, infatti, non inizierà alle 20:35 come da tradizione, ma prenderà il via alle 20:50. L’appuntamento proseguirà fino alle 21:40, prima di passare il testimone della prima serata a Roberto Bolle e a Viva la danza, il grande spettacolo dell’étoile della Scala di Milano in occasione della Giornata Internazionale della Danza del 29 aprile.

