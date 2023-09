Belen “tradisce’” Cattelan per Mara Venier: cosa farà a Domenica In Dopo l’annuncio dell’ospitata alla “prima” di Stasera c’è Cattelan, la Rodriguez ci ripensa: racconterà la sua verità su De Martino e l’addio a Mediaset da “Zia Mara”

Belen Rodriguez dà buca ad Alessandro Cattelan e si promette a Mara Venier. Seppur già annunciata ufficialmente, l’attesissima partecipazione dell’argentina alla prima stagionale di Stasera c’è Cattelan sarebbe saltata all’ultimo minuto. Lo svela il blog Davidemaggio, che poche ore dopo il primo scoop ha aggiunto ulteriore pepe sul futuro prossimo televisivo della più grande delle sorelle Rodriguez, destinata – a quanto pare – a concedere in esclusiva a Domenica In le prime rivelazioni sulle sue recente peripezie amorose e lavorative.

Belen ci ripensa: niente ospitata da Cattelan

Belen Rodriguez non farà parte del parterre di ospiti del debutto stagionale del late show di Alessandro Cattelan, in partenza martedì 26 settembre su Rai 2. Non nuova a ripensamenti "last minute" in merito alle sue apparizioni televisive, la showgirl sudamericana ha scelto di rinunciare all’ospitata sulla seconda rete nella quale avrebbe dovuto parlare delle sue peripezie amorose (ovvero la rottura con De Martino e la nuova love story con Elio Lorenzoni) e del suo futuro lavorativo dopo l’addio a Mediaset. Cattalan, rimasto di punto in bianco senza l’ospite di grido del suo esordio stagionale, dovrà quindi rivedere la scaletta in extremis costruendo la puntata attorno all’intervista al cantante Tedua, dominatore delle classifiche nelle ultime settimane. Non sono chiari i motivi del repentino dietrofront della showgirl, ma potrebbe c’entrare indirettamente il suo ex De Martino, che proprio la sera del 26 settembre (in prime time) sarà intervistato dalla Fagnani a Belve.

La verità di Belen a Domenica In: da De Martino a Mediaset

Ma non finisce qui. Oltre al "no" sul gong a Cattelan, Davidemaggio svela anche un altro scoop su Belen, ovvero il suo "sì" a Mara Venier per Domenica In. La modella argentina, infatti, dovrebbe approdare prossimamente nel salotto domenicale di Rai 1 in quella che si preannuncia a tutti gli effetti come un’intervista-bomba, destinata ad avere ampissimo risalto mediatico.

Per la Venier, sempre se il rumors dovesse trasformarsi in realtà, sarebbe un vero e proprio colpaccio da novanta. Belen è rimasta infatti in silenzio per tutta l’estate a causa della già citata tempesta sentimentale che l’ha travolta, partita con il crac della love story con Stefano De Martino (che sembra aver già voltato pagina con la nuova fiamma Martina) e proseguita con l’inizio della relazione col misterioso imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale è uscita allo scoperto ormai da diverse settimane.

La Rodriguez avrebbe scelto di propendere per Domenica In anziché per lo show di Cattelan sulla base di due variabili. In primis il solido rapporto d’amicizia che la lega a "Zia Mara", che le è stata vicina personalmente nei momenti bui della sua vita privata; ma ha inciso anche e soprattutto la maggior visibilità mediatica dello storico programma festivo di Rai 1, che sarebbe il palcoscenico ideale per permettere a Belen di raccontare agli italiani la sua verità sulle sue peripezie amorose e lavorative che hanno tenuto banco sui giornali e sul web negli ultimi mesi.

