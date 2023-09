Stefano De Martino "ufficializza" l'amore con Martina: Belen è acqua passata Il futuro conduttore de Il Collegio non si nasconde più ed esce allo scoperto con la nuova fiamma in un pomeriggio in compagnia a bordo della sua vespa

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Qualcosa è cambiato veramente e forse questa volta la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è acqua passata. Mai prima d’ora l’ex ballerino si era fatto ‘beccare’ insieme ad un’altra donna, mai erano uscite foto in cui Stefano era in compagnia di una nuova, presunta, compagna. Per questo motivo le immagini catturate dai paparazzi, e pubblicate a inizio settembre, che lo mostrano insieme alla 26enne Martina Trivelli fanno così scalpore.

Le prime foto di De Martino con Martina Trivelli

Negli ultimi anni al suo fianco, almeno nelle foto, abbiamo visto solo Belen e per questo motivo la vicinanza di Stefano a Martina è un vero scoop. Nei nuovi scatti di Diva e Donna vediamo Stefano che porta sulla sua Vespa Martina, che a sua volta appoggia il suo volto sulla sua spalla, e in un altro scatto lui che le sistema il casco: un gesto tanto intimo quanto dolce che fa capire quanto affiatamento ci sia tra di loro. Dopo aver archiviato il ritorno di fiamma (fallito) con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Trivelli, la giovane 26enne con la quale è stato paparazzato per la prima volta ad inizio settembre. A fotografarli nuovamente insieme è il settimanale Diva e Donna: le immagini mostrano una passeggiata in scooter della coppia.

I due, dopo una cena a lume di candela, (nelle prime foto pubblicate da Chi) si erano poi ritirati nell’appartamento milanese di lui per lasciarlo solo il giorno seguente, sempre insieme. La nuova compagna di Stefano è originaria di Pescara, ma attualmente risiede a Milano e la sua occupazione è nell’ambito della divisione commerciale dell’azienda produttrice di cosmetici Filorga.

L’assenza di Belen, probabilmente in dolce compagnia

Se De Martino si gode i momenti con la nuova fiamma, sembrerebbe proprio che anche la showgirl argentina stia facendo lo stesso. Infatti, in occasione del suo compleanno, sembrerebbe che si sia presa una pausa dai social, tuttavia la sua assenza potrebbe essere attribuita all’ipotesi che stia vivendo un viaggio speciale in compagnia del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Questa pausa dai riflettori digitali sembra suggerire che Belen stia approfittando di questo momento per godersi momenti di intimità e serenità al fianco del suo nuovo amore, lontana dal clamore mediatico che spesso ha circondato la sua vita.

