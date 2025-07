Beffa Cattelan, doccia gelata da Mediaset: “Non ci sarà”, l’intoppo che ha ‘bruciato’ il conduttore A poche ore dalla presentazione ufficiale dei Palinsesti per la prossima stagione televisiva saltano le trattative per il passaggio alla rete del Biscione.

Brutte notizie per chi sperava di poter rivedere al più presto Alessandro Cattelan sul piccolo schermo. Dopo la sua mancata riconferma in Rai e le tantissime indiscrezioni sul suo passaggio a Mediaset con un nuovo programma in seconda serata, a poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti televisivi arriva una notizia inaspettata: la trattativa tra Mediaset e Cattelan è sfumata all’ultimo minuto e il conduttore non ci sarà. Scopriamo di più.

Alessandro Cattelan, sfuma l’accordo con Mediaset: perché

Dopo mesi di corteggiamento serrato da parte della rete di Pier Silvio Berlusconi, il passaggio di Alessandro Cattelan da Rai a Mediaset sembrava ormai cosa certa. Ebbene, da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite da Fanpage.it, le trattative tra la rete e il conduttore sarebbero saltate all’ultimo minuto e per questo "Non ci sarà il suo nome ai palinsesti". In altre parole, le parti non sarebbero riuscite a chiudere l’accordo in tempo utile per poter annunciare il conduttore nella presentazione ufficiale dei palinsesti televisivi Mediaset, la quale avverrà proprio questa sera. Per il momento le trattative avrebbero dunque subito una battuta d’arresto, e ogni decisione a questo punto potrebbe essere rimandata al 2026.

Alessandro Cattelan, il suo late show a Mediaset dovrà aspettare

Nelle ultime settimane avevano iniziato a circolare importanti indiscrezioni sul futuro di Alessandro Cattelan a Mediaset. Dopo l’addio ai programmi Rai Stasera c’è Cattelan e Nessuno da vicino è normale, sembrava che la rete del Biscione avesse in serbo per il conduttore un programma in seconda serata con il consueto format del late show già condotto da Cattelan su altre reti. Un tassello della più ampia strategia pensata da Pier Silvio Berlusconi e volta ad ampliare e arricchire l’offerta Mediaset sottraendo grandi talenti alla concorrenza diretta, ovvero alla Rai, costruendo poi programmi ad hoc proprio attorno ai nuovi acquisti.

E tutto questo potrebbe in realtà ancora accadere, con un Alessandro Cattelan che potrebbe approdare a Mediaset non prima però del 2026. Ora, con la mancata riconferma in Casa Rai e la battuta d’arresto negli accordi con Mediaset, Cattelan si ritrova in una sorta di limbo, in sospeso tra i progetti passati e quelli che arriveranno in futuro. L’unica certezza sembrerebbe essere la presenza del conduttore all’interno della giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent, per il resto Cattelan avrà il modo e il tempo per valutare le diverse opzioni e decidere a mente fresca che direzione prendere. Nel frattempo, i fan dovranno attendere ancora un po’ per poter rivedere l’amato conduttore sul piccolo schermo.

