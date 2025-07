Amici 25, Amadeus verso l’addio: Maria De Filippi soffia un altro ‘big’ alla Rai. Chi è Stando ad alcune voci dopo l’accordo saltato con Mediaset Alessandro Cattelan potrebbe condurre un programma Fascino, sbarcando anche nella giuria del talent

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il futuro di Amici inizia a prendere forma e quello di Amadeus è sempre più in bilico. Nella giuria della 25esima edizione del talent show di Canale 5, infatti, potrebbe arrivare Alessandro Cattelan. Stando ad alcune indiscrezioni, dopo l’accordo saltato con Mediaset il conduttore potrebbe sbarcare con un nuovo programma targato Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi) nel 2026, uno scenario che spalancherebbe le porte al suo arrivo nel team del talent show. A "pagarne" le conseguenze, però, potrebbe essere proprio Amadeus. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amadeus fuori da Amici 25 e l’arrivo di Alessandro Cattelan: il rumor

Stando alle ultime indiscrezioni il 2026 di Alessandro Cattelan si starebbe delineando e con non poche novità all’orizzonte. Dopo l’accordo saltato con Mediaset, infatti, il conduttore potrebbe sbarcare nella giuria di Amici. Il motivo? Secondo alcune voci la Fascino PGT (la socitetà di produzione di Maria De Filippi) avrebbe puntato Cattelan per affidargli un nuovo format internazionale. DavideMaggio ha fatto il nome di Password, show americano condotto da Jimmy Fallon dove due squadre composte da vip e nip devono indovinare la stessa parola, ma almeno per il momento non ci sono conferme. Quel che è certo è che la Fascino è quasi sempre sinonimo di successo (basti pensare a Uomini e Donne, C’è posta per te e lo stesso Amici) e l’offerta potrebbe fare gola ad Alessandro Cattelan, arrivato ai saluti in Rai. Questo scenario – come detto – spalancherebbe le porte per l’arrivo del conduttore alla corte di Maria De Filippi nella giuria del Serale di Amici 25 a partire dalla primavera 2026. La new entry, tuttavia, potrebbe costare caro ad Amadeus (ancora legato a Nove) dal momento che Cattelan dovrebbe essere orientato verso il canto e prendere il posto del collega, con Cristiano Malgioglio confermatissimo e il terzo giudice orientato verso il ballo.

Il futuro in Mediaset di Cattelan dopo l’addio alla Rai

Rimasto fuori dai progetti Rai per mancanza di spazio (come dichiarato dal direttore Stefano Coletta) alla presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato, Alessandro Cattelan non ha trovato l’accordo con Mediaset "per una diversa unità d’intenti fra le parti". Secondo quanto riportato da Affari Italiani, infatti, Pier Silvio Berlusconi gli avrebbe offerto il ruolo di giurato di Io Canto Generation, ma il conduttore avrebbe rifiutato. Il 2026 di Cattelan rimane dunque ancora tutto da definire (non è da escludere nemmeno un ritorno in Rai), ma l’accelerata di Maria De Filippi potrebbe essere decisiva per il suo ‘trasloco’ definitivo a Cologno Monzese.

