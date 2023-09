Belén Rodríguez, vicino l'approdo in Rai: sarà collega di De Martino La showgirl argentina potrebbe sbarcare nella tv pubblica come conduttrice e ospite di punta di alcuni programmi, raggiungendo l’ex compagno

Pochi giorni fa Belén Rodríguez parlava dell’"appuntamento più importante della mia vita", annunciando di essere pronta a tornare al lavoro, senza lasciare nessun altro indizio. Dopo l’addio a Mediaset e alla conduzione de Le Iene c’è naturalmente tanta attesa e curiosità riguardo il futuro e la carriera della showgirl argentina, attorno alla quale non ci sono ancora certezze e scarseggiano gli indizi. Come riportato nella giornata di ieri da Amedeo Venza, però, Belén Rodríguez sarebbe in trattativa con la Rai e potrebbe essere pronta per sbarcare nella tv pubblica. Scopriamo tutti i dettagli.

Belén Rodríguez in Rai?

Dopo la svolta sentimentale – con la chiacchieratissima rottura con Stefano De Martino e il nuovo amore Elio Lorenzoni – per Belén Rodríguez potrebbe presto arrivare anche quella lavorativa. Esattamente una settimana fa l’ex conduttrice de Le Iene rivelava ai fan di essere pronta a "tornare al lavoro" e di dover affrontare "l’appuntamento più importante" della sua vita, senza lasciare ulteriori indizi ma lasciando intendere di avere un colloquio decisivo per la sua carriera.

Dopo l’addio a Mediaset, voci e rumor si erano sprecati riguardo il futuro della showgirl argentina: si era parlato di contatti con il circuito Discovery – che avrebbe voluto mettere a segno un altro "colpaccio" dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto – e soprattutto di una possibile firma con Sky, che avrebbe avuto in mente ben due programmi inediti per lei.

Stando a quanto riportato dall’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza nella giornata di ieri, invece, Belén Rodríguez sarebbe clamorosamente in trattativa con la Rai. La showgirl sarebbe in contatto con viale Mazzini, che le avrebbe proposto un ruolo di primo piano, sia come protagonista che come ospite di punta di alcuni programmi.

Stefano De Martino e il futuro

Dopo aver occupato le pagine di cronaca rosa e gossip per la rottura con Stefano De Martino (e poi la nuova fiamma Elio Lorenzoni), dunque, Belén potrebbe raggiungere l’ex compagno in Rai. I due diventerebbero colleghi nella tv pubblica, di cui De Martino è indiscutibilmente uno dei volti di punta. Non è ancora certo lo sbarco di Belén in Rai, ma quel che è certo è che nel futuro della conduttrice dopo Le Iene (Veronica Gentili al suo posto) ci saranno sicuramente delle sorprese. Non sono esclusi, inoltre, alcuni progetti extra-televisivi, presumibilmente nel mondo della moda.

