Mara Venier e l’inaspettata rivelazione: "Avevo la pelle olivastra, mi prendevano in giro" La conduttrice ha pubblicato sui propri social una foto di classe del passato svelando un particolare inedito della sua infanzia. Ecco cosa ha scritto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Gli anni della scuola non sono mai semplici e purtroppo esiste una piaga chiamata bullismo che, ancora oggi, rende questo particolare periodo della vita ancora più complicato. Sono stati molti i vip e i personaggi nello spettacolo che hanno messo il proprio volto al servizio della lotta contro il bullismo, raccontando le loro storie d’infanzia e ciò che hanno subito in prima persona. Questa volta, a parlare del delicato argomento è stata la "zia" d’Italia, ovvero Mara Venier. La conduttrice ha pubblicato una foto del passato con una didascalia che ricorda anche i momenti in cui lei stessa è stata vittima di bullismo. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Mara Venier, foto scolastica in bianco e nero

Un ricordo molto dolce ma con un lieve retrogusto amaro. Sì, perché l’ultima immagine pubblicata da Mara Venier sul suo profilo Instagram è proprio questo. Una foto di classe in bianco e nero risalente a quando Mara frequentava le scuole elementare. Un ricordo dolce di quando era piccina, che tuttavia nasconde anche il disagio che la Venier provava a quel tempo e che, proprio grazie a questa foto, ha voluto condividere con i propri fan.

Ad accompagnare la foto c’è infatti una didascalia che dice: "Ho trovato questa foto… prima elementare, scuola Maddalena di Canossa, Via Piave a Mestre… ero la più fragile, più insicura… avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro… dove sono? Riuscite a riconoscermi? La vita è imprevedibile sempre", con tanto di hashtag #ricordi e #malinconia.

Un post indubbiamente nostalgico nei confronti della sua infanzia, ma che è servito a Mara anche per parlare di un tema molto importante e ancora molto attuale: il bullismo. Le stessa, da piccola, veniva presa in giro per la pelle olivastra e la sua insicurezza. E come dice lei "la vita è imprevedibile sempre" perché chi lo avrebbe mai detto che quella piccola bambina insicura e vittima dei compagni sarebbe diventata una delle conduttrici italiane più amate?

Fiume d’amore dal web

Il post della Venier ha subito scatenato i fan che, oltre a riconoscere immediatamente una piccolissima Mara all’interno della foto, le hanno mandato tantissimi messaggi ricchi di affetto.

Sotto alla foto è infatti possibile leggere: "Occhi inconfondibili, riconosciuta per quelli", "Ti guardo e dico tra me e me: ‘Chissà se quella bimba timida, dalla pelle olivastra, avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una delle più grandi conduttrici televisive italiane?’", oppure "Impossible non riconoscerti, brillavi già allora in mezzo a tutte le altre, sempre unica e speciale". Non sono mancati nemmeno i messaggi di amici e colleghi, proprio come quello dell’iconica Sandra Milo che ha scritto: "Ti si riconoscerebbe in mezzo a mille! Hai gli stessi occhi sognanti, lo stesso bel visino!",

Potrebbe interessarti anche