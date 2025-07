Belen, primo topless dell'estate e web in delirio (ma lei non la prende bene) La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dalle sue vacanze estive. Compresa una foto (molto 'hot') che ha scatenato commenti spinti sul web. Ecco i dettagli.

Dopo il successo della maschera vaginale, Belen fa impazzire (di nuovo) i fan con un topless mozzafiato condiviso sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina, con il solito fare provocante e disinibito, ha infatti postato un carosello di immagini e video direttamente dalle sue vacanze estive. E tra bikini, figli, e un mare da sogno, è apparso anche uno scatto (quasi) senza veli che ha subito scatenato le reazioni del web. Peccato che Belen, forse colpita dalla marea di commenti – non tutti educati, come al solito – nel giro di pochi minuti abbia preso una decisione drastica. Ma assolutamente comprensibile dal suo punto di vista. Vediamo tutti i dettagli.

Belen, il video in topless fa impazzire i social

Un corpo mozzafiato, quello di Belen Rodriguez, sdraiato su una tavola sup (una specie di tavola da surf) in mezzo al mare. Intorno, le onde cristalline, il sole a picco. E, per la gioia dei followers, un dettaglio inaspettato. L’argentina si è infatti mostrata senza la parte superiore del bikini, seppur sdraiata prona, quindi coprendo i dettagli più intimi. Ma tanto è bastato per mandare in delirio la mandria social. Che ha sommerso il recente post Instagram di Belen di commenti. Moltissimi positivi, va detto. Ma tanti altri, purtroppo, di natura poco piacevole.

"Splendida", ha scritto più di un fan sotto la foto di Belen. E altri hanno proseguito sulla stessa falsariga: "Belen un incanto per gli occhi"; "Eh niente, io la guardo e ci vedo bellezza e dolcezza in tutto…è piacevole guardare i suoi post. Avanti così". C’è poi chi ne ha approfittato per battute innocenti, che danno davvero il senso di quanto Belen sia amata e apprezzata dal suo seguito. "Quanto vorrei farti ombra", ha scritto infatti un utente ammaliato. E un altro ha ammesso candidamente: "Chi ha zoommato sulla 4 e chi mente".

Infine, c’è anche chi ne ha approfittato per lanciare una stoccata al Biscione, augurandosi di rivedere presto l’argentina in tv: "Belen davvero bellissima…simpatica e brava non capisco perché a Mediaset non ti diano una trasmissione o qualcosa…".

Le decisone (drastica) di Belen Rodriguez

Ad ogni modo, i commenti sotto il post di Belen non sono durati moltissimo. Solo pochi minuti, infatti, e qualcuno ha bloccato e oscurato tutto. Forse è la stessa showgirl, stanca di ricevere attacchi e accuse insensate. Ma d’altronde, è difficile per una figura così nota non attirare invidia o qualche forma di risentimento. E il fatto che Belen si sia sentita libera di mostrare il suo corpo, sui social, può aver indispettito più di un hater. Meglio allora evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Conservando nella memoria solo i commenti positivi e quelli ironici. Il resto, come si suol dire, è tutta acqua sotto i ponti.

