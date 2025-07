Belen Rodriguez festeggia Luna Marì: compleanno da sogno in Sardegna Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Luna Marì in Sardegna, arriva anche Antonino Spinalbese.

IPA

Vacanze, famiglia e un compleanno da favola per Belen Rodriguez e la sua piccola Luna Marì. In questi giorni l’argentina al centro dell’attenzione per le sue foto estive ad alto tasso di sensualità, ha regalato ai follower un momento tenero e speciale: il quarto compleanno della sua secondogenita Luna Marì. La festa si è svolta in Sardegna, dove la showgirl argentina si sta concedendo qualche giorno di relax in compagnia dei figli e non solo.

Belen Rodriguez compleanno Luna Marì: festa da Barbie con mamma e papà

Il party, organizzato in grande stile, ha avuto come tema l’universo delle principesse e di Barbie, con tanto di castello gonfiabile e giochi pensati per far sognare i più piccoli. A rendere il momento ancora più speciale, la presenza di entrambi i genitori della bimba: oltre a Belen, infatti, all’evento c’era anche Antonino Spinalbese. I due, ex compagni, si sono mostrati in grande sintonia, complici e uniti nel festeggiare la loro bambina.

Accanto a Luna Marì anche il fratello maggiore Santiago, nato dal matrimonio tra Belen e Stefano De Martino, sempre molto presente nella vita della sorellina. La Rodriguez ha poi condiviso sui social una dedica dolcissima: "Che tu sia sempre felice, bimba mia! Te amo". Un messaggio che ha sciolto il cuore dei follower.

Nonna presente, zii (forse) no: il piccolo mistero di famiglia

Alla festa ha partecipato anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, che ha postato uno scatto affettuoso con la nipotina e con Antonino. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso le voci su un rapporto oggi più sereno tra l’ex coppia.

Ma a tenere banco nelle ore successive è stata un’assenza: quella di Cecilia e Jeremias Rodriguez, zii della piccola. Lei ha comunque fatto sentire il suo affetto con una storia su Instagram, ma molti si chiedono se tra le sorelle Rodriguez ci sia davvero ancora quell’intesa che un tempo sembrava indissolubile dopo la maretta tra la showgirl e Ignazio. L’assenza, seppur giustificata dalla gravidanza, ha fatto discutere con la consapevolezza che gli occhi di tutti saranno puntati sui profili social del clan Rodriguez nelle prossime settimane.

Tra reunion di famiglia, dolci dediche e qualche mistero familiare, il compleanno di Luna Marì si è trasformato in un evento che ha catalizzato l’attenzione di fan e curiosi. Belen Rodriguez, ancora una volta, riesce a far parlare di sé unendo tenerezza e gossip.

