Ballando con le stelle, Fabio Fognini nuovo concorrente ufficiale: l’annuncio del tennista
Il campione di tennis passerà dal campo da gioco alla pista da ballo nello show di Rai 1 di Milly Carlucci: ecco le parole dello sportivo.
Il nuovo cast di Ballando con le stelle si sta via via definendo, con nuove ipotesi e notizie che mergono quasi ogni giorno. Dopo le numerose indiscrezioni sulla presenza di un noto tennista tra i ballerini della prossima edizione dello show, ecco che arriva finalmente la conferma: Fabio Fognini è ufficialmente un nuovo concorrente di Ballando con le stelle, e a dare la grande notizia è stato proprio lo sportivo attraverso i social: ecco cosa ha detto.
Fabio Fognini concorrente ufficiale di Ballando con le stelle
Ebbene sì, è ormai ufficiale: Fabio Fognini parteciperà a Ballando con le stelle nella prossima edizione in partenza in autunno, che segnerà anche il 20esimo anniversario del programma. A dare la notizia è stato proprio il tennista attraverso un video pubblicato sui social. "Ciao a tutti! Lo so, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete è la mia vita. Quest’anno però ho deciso di scendere in pista. Sarò presente a Ballando con le Stelle. Prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto", ha afferma Fognini del video che conferma ufficialmente la sua partecipazione nello show di Milly Carlucci.
Un nome molto importante che va quindi ad unirsi ai concorrenti già ufficializzati, ovvero Andrea Delogu, Maurizio Ferrini (l’iconica signora Coriandoli) Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Martina Colombari, Barbara d’Urso e Nancy Brilli.
Fabio Fognini, chi è il grande tennista
Fabio Fognini è stato per molto tempo uno dei grandi protagonisti del tennis italiano e internazionale. Nato a Sanremo il 24 maggio 1987, ha costruito una carriera lunga oltre vent’anni, fatta di successi storici e momenti di pura teatralità in campo. La sua carriera agonistica si è chiusa ufficialmente a Wimbledon 2025 con una battaglia epica contro Carlos Alcaraz, dopo la quale ha annunciato il ritiro dall’agonismo.
Fabio, però, non è stato solo risultati e classifiche. La sua personalità istrionica lo ha reso un personaggio unico, capace di entusiasmare il pubblico con colpi geniali e di esasperarlo con sfuriate e atteggiamenti polemici. Amato e criticato in egual misura, ha sempre diviso, ma mai lasciato indifferenti. Ed è forse proprio questa la chiave del suo fascino: la capacità di trasformare ogni partita in uno spettacolo. E sicuramente avremo modo di rivedere tutto questo anche a Ballando con le stelle. Fuori dal campo, Fognini condivide la sua vita con Flavia Pennetta, altra grandissima campionessa di tennis, con cui ha costruito una splendida famiglia e ha avuto tre figli: Federico, Farah e Flaminia.
