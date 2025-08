Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, è ufficiale: le prime parole e la scelta del maestro (super sexy) La conduttrice è la seconda concorrente della prossima edizione dello show di Milly Carlucci, che le assicura: “Ti offro il ballerino più bello di tutti”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Milly Carlucci chiama, Andrea Delogu risponde (letteralmente). Come ufficializzato dal video pubblicato sui social di Ballando con le Stelle, infatti, la conduttrice romagnola è una concorrente ufficiale dello show di Rai 1. Dopo la signora Coriandoli, dunque, Delogu è il secondo tassello del cast della prossima edizione di Ballando, a cui parteciperà al fianco del "ballerino più bello", parola di Milly. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Andrea Delogu concorrente ufficiale

Dopo avere annunciato Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli come primo concorrente ufficiale, Milly Carlucci ha messo a segno il secondo ‘colpo’: Andrea Delogu. Dopo avere festeggiato i 20 anni dello show di Rai 1 con lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle, infatti, la conduttrice è al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle e ha dimostrato di avere intenzione di fare le cose in grande (Francesca Fialdini e Fabio Fognini potrebbero essere i prossimi nomi di un cast – è il caso di dirlo – stellare). Andrea Delogu è quindi il secondo nome in gara a Ballando con le Stelle 2025, in partenza il prossimo autunno in prima serata su Rai 1.

L’annuncio è stato ufficializzato da un reel diffuso dai canali social ufficiali di Ballando. Nel video si può vedere ‘Milly Carlucci’ (impersonata dalla sua ormai fedelissima imitatrice Giulia Vecchio) chiamare Andrea Delogu per ufficializzare il suo nome all’interno del cast dello show: "Andrea! Andrea Delogu! O Andrea la rossa? Come preferisci essere chiamata? Sei nel cast di Ballando con le Stelle!" scherza Giulia Vecchio, che poi promette alla nuova concorrente: "Tesoro, io ti offro il top, il ballerino migliore di tutti, anzi, il più sexy di tutti… Paolo Belli!".

Chi sarà il maestro di Andrea Delogu a Ballando? Le ipotesi

Reduce dall’esperienza al fianco di Carlo Conti al timone di Tim Summer Hits, Andrea Delogu è ormai da tempo uno dei volti più apprezzati della tv, motivo per il quale sarà tra le sex symbol di Ballando con le Stelle e in tanti si sono interrogati su chi potrebbe essere il suo maestro nella prossima stagione. Al di là dello scherzo architettato dall’imitatrice Giulia Vecchio, infatti, non è da escludere che Milly Carlucci possa affiancarle veramente uno dei ballerini più affascinanti, magari puntando su Giovanni Pernice (lo scorso anno al fianco della vincitrice Bianca Guaccero, con cui è scattato l’amore) o su Chiquito, il vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle lo scorso maggio.

