Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, l'addio ad Amadeus per Milly Carlucci: "Chi dorme non piglia pesci"

Rosa Chemical non dorme, anzi, balla. Il cantante piemontese, Manuel Franco Rocati all’anagrafe, prenderà infatti parte a Ballando con le Stelle 2025. Come annunciato in un video diffuso dai canali social dello show di Milly Carlucci, Rosa Chemical è il terzo concorrente ufficiale della 20esima edizione e sbarcherà su Rai 1 dopo l’esperienza su Nove nella giuria di Like a Star, condotto da Amadeus. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Rosa Chemical concorrente ufficiale

Dopo Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli e Andrea Delogu, Milly Carlucci rivela il terzo ‘colpo’ di Ballando con le Stelle 2025 e annuncia Rosa Chemical. Il cantante classe 1998 è infatti un nuovo concorrente ufficiale dello show di Rai 1, che il prossimo autunno tornerà in prima serata per quella che sarà la 20esima edizione. Dopo avere celebrato i 20 anni del programma con lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle vinto da Chiquito, Milly dimostra una volta di più di avere intenzione di fare nuovamente le cose in grande a partire dal cast. Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Gullermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, infatti, sono attesi altri nomi di spicco (con Francesca Fialdini e Fabio Fognini in pole).

L’annuncio è stato ufficializzato da un video diffuso dai canali soscial ufficiali di Ballando. Nel video si può vedere Rosa Chemical dormire sulla scrivania del suo studio di registrazione, prima di essere ‘svegliato’ a sorpresa: "Pensavate che stessi dormendo, eh? No… Perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E io, invece, ci sarò. Ci vediamo lì"

La scelta di Rosa Chemical

Rosa Chemical – Manuel Franco Rocati all’anagrafe – sbarca dunque a Ballando con le Stelle 2025. Il cantante classe 1998 è attivo dal 2015 e ha all’attivo un disco (Forever, uscito nel 2020) e vari singoli di successo. Dopo avere debuttato sul palco dell’Ariston nel 2022 per duettare con Tananai sulle note di "A fare l’amore comincia tu" di Raffaella Carrà, Rosa Chemical ha fatto parecchio discutere l’anno successivo per il suo ormai famosissimo bacio a Fedez nel corso dell’esibizione della sua "Made in Italy", classificatasi all’ottavo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Rocati ha recentemente chiuso la sua esperienza televisiva su Nove, dove è stato uno dei giudici (insieme a Serena Brancale ed Elio) di Like a Star, talent show condotto da Amadeus che ha deluso negli ascolti tv.

