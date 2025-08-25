Trova nel Magazine
Libero Magazine

Sonia Bruganelli, la frecciata a Milly Carlucci e Ballando senza Madonia: “E se ne manca uno?”

L’ex moglie di Paolo Bonolis e il compagno ballerino hanno ironizzato sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle a cena fuori: cosa hanno detto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sonia Bruganelli punge Milly Carlucci? Tra scherzi e risate a cena fuori con Angelo Madonia, l’ex moglie di Paolo Bonolis sembra avere lanciato una stoccata riferendosi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, la prima senza il compagno dopo il suo addio e le polemiche dello scorso anno. In una storia pubblicata sui social, infatti, l’opinionista si è forse tolta un sassolino dalla scarpa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli punzecchia Milly Carlucci sull’addio di Angelo Madonia

Con l’annuncio di Beppe Convertini arrivato in giornata il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2025 è al completo (oltre all’attore pugliese ci saranno Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Martina Colombari, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Paolo Belli) e Milly Carlucci può concentrarsi sul via della 20esima edizione del ‘suo’ show, che ripartirà in autunno su Rai 1. Per quanto riguarda il corpo di ballo, oltre alle conferme di Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina e la new entry Chiquito (vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle), la novità principale è il ritorno di Simone Di Pasquale, che potrebbe spalancare le porte a Bianca Guaccero tra le commentatrici a bordo pista. Non ci sarà, invece, Angelo Madonia. Dopo il burrascoso addio al programma nel corso dell’ultima edizione, infatti, il ballerino ha rotto con Milly Carlucci e si è concentrato sulla sua scuola di danza aperta nel 2015.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Concorrente della scorsa edizione di Ballando, anche Sonia Bruganelli ha commentato (seppure velatamente) la fine dei casting di Milly Carlucci. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è concessa una ‘frecciatina’ nei confronti dello show. A cena fuori con Angelo Madonia, l’opinionista ha scherzato col compagno, intento a mangiare il dessert. "Ancora?! Te lo sei finito… e come balli poi?" ha ironizzato Bruganelli: "Per adesso non devo ballare" è stato al gioco Madonia. "Sei sicuro? Non balli più? E quindi mangi?" ha continuato l’ex moglie di Paolo Bonolis tra le risate, con un riferimento non troppo velato alla fine dei casting di Ballando con le Stelle 2025: "E se ti chiamano? Se ne manca uno?".

Potrebbe interessarti anche

Bianca Guaccero - Ballando con le stelle 2024

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà

Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ri...
Francesca Fagnani

"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci

La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...
Federica Pellegrini - Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle, il retroscena del ‘rifiuto’ di Federica Pellegrini a Milly Carlucci: c’entra l’ex Filippo Magnini

Secondo un’indiscrezione la ‘Divina’ avrebbe detto no a un ritorno nello show di Rai...
Angelo Madonia

Angelo Madonia, cosa fa oggi dopo l’addio a Ballando con le Stelle: il nuovo lavoro e i patimenti per Sonia Bruganelli

Il ballerino, che ha abbandonato in maniera traumatica il dance show di Milly Carluc...
Cast Ballando con le stelle 2025, sfuma Chanel Totti: perché

Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci rinvia Chanel Totti e si consola con un big di Rai 1. Chi è

Salta l’accordo con Chanel Totti, che potrebbe partecipare all’edizione 2026. Milly ...
Ballando con le stelle 2025 cast completo e ufficiale

Ballando con le stelle 2025, il cast ufficiale: la lista completa dei concorrenti

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti dell’edizione 2025: i vip ufficiali e...
Martina Colombari

Ballando con le Stelle: Martina Colombari è ufficiale, Belén quasi. Svolta doppia nel cast

Milly Carlucci ha annunciato l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione del...
Ballando con le stelle - Beppe Convertini

Ballando con le stelle, Beppe Convertini scende in pista: l’annuncio del nuovo concorrente

Il cast della nuova edizione dello show si fa sempre più fitto: anche l’amato condut...
Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta”

Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima ed...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Angelo Madonia

Angelo Madonia
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Ema Stokholma

Ema Stokholma
Giovanni Pernice

Giovanni Pernice

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963