Sonia Bruganelli, la frecciata a Milly Carlucci e Ballando senza Madonia: “E se ne manca uno?” L’ex moglie di Paolo Bonolis e il compagno ballerino hanno ironizzato sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle a cena fuori: cosa hanno detto

Sonia Bruganelli punge Milly Carlucci? Tra scherzi e risate a cena fuori con Angelo Madonia, l’ex moglie di Paolo Bonolis sembra avere lanciato una stoccata riferendosi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, la prima senza il compagno dopo il suo addio e le polemiche dello scorso anno. In una storia pubblicata sui social, infatti, l’opinionista si è forse tolta un sassolino dalla scarpa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli punzecchia Milly Carlucci sull’addio di Angelo Madonia

Con l’annuncio di Beppe Convertini arrivato in giornata il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2025 è al completo (oltre all’attore pugliese ci saranno Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Martina Colombari, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Paolo Belli) e Milly Carlucci può concentrarsi sul via della 20esima edizione del ‘suo’ show, che ripartirà in autunno su Rai 1. Per quanto riguarda il corpo di ballo, oltre alle conferme di Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina e la new entry Chiquito (vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle), la novità principale è il ritorno di Simone Di Pasquale, che potrebbe spalancare le porte a Bianca Guaccero tra le commentatrici a bordo pista. Non ci sarà, invece, Angelo Madonia. Dopo il burrascoso addio al programma nel corso dell’ultima edizione, infatti, il ballerino ha rotto con Milly Carlucci e si è concentrato sulla sua scuola di danza aperta nel 2015.

Concorrente della scorsa edizione di Ballando, anche Sonia Bruganelli ha commentato (seppure velatamente) la fine dei casting di Milly Carlucci. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è concessa una ‘frecciatina’ nei confronti dello show. A cena fuori con Angelo Madonia, l’opinionista ha scherzato col compagno, intento a mangiare il dessert. "Ancora?! Te lo sei finito… e come balli poi?" ha ironizzato Bruganelli: "Per adesso non devo ballare" è stato al gioco Madonia. "Sei sicuro? Non balli più? E quindi mangi?" ha continuato l’ex moglie di Paolo Bonolis tra le risate, con un riferimento non troppo velato alla fine dei casting di Ballando con le Stelle 2025: "E se ti chiamano? Se ne manca uno?".

