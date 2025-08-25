Trova nel Magazine
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà

Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ritorno nello show di Rai 1 in vesti del tutto nuove: il rumor

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Bianca Guaccero torna a Ballando con le Stelle? Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la vincitrice dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci potrebbe fare ritorno su Rai 1 in vesti del tutto nuove. Dopo la fortunata esperienza come concorrente e l’ospitata a Sognando… Ballando con le Stelle, la conduttrice bitontina potrebbe essere nuovamente il prossimo ‘colpo’ di Milly. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Ballando con le Stelle: il possibile ritorno Bianca Guaccero

Ballando con le Stelle si prepara a tagliare l’ennesimo traguardo e, in occasione della 20esima edizione, Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande. Non solo Barbara D’Urso: al momento nel cast dei concorrenti figurano Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella, Martina Colombari e – ultimo nome annunciato in ordine di tempo – Fabio Fognini. Voci sempre più insistenti danno anche Filippo Magnini vicinissimo a sbarcare nello show di Rai 1. Dopo avere incassato il ‘no’ di Federica Pellegrini (secondo molti proprio a causa dei rumor sull’ex Magnini), Milly avrebbe messo nel mirino un altro colpo, o meglio, un grande ritorno.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Bianca Guaccero potrebbe presto tornare a Ballando con le Stelle 2025. Dopo avere trionfato sia in pista che in amore (proprio nello show è scoccata la scintilla col compagno Giovanni Pernice), secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia la conduttrice e vincitrice dell’ultima edizione sarebbe in lizza per un nuovo ruolo. Inizialmente si era pensato a Bianca Guaccero come possibile sostituta di Paolo Belli, pronto a mettersi in gioco come concorrente. Per la ‘Sala delle Stelle’ circolano però anche i nomi di Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto, motivo per il quale la conduttrice bitontina sarebbe stata scelta da Milly come commentatrice a bordo pista.

Il suo nuovo ruolo nello show di Milly Carlucci

Impegnato nelle ultime edizioni come giudice popolare, Simone Di Pasquale ha recentemente annunciato di essere pronto a tornare in pista e, a sorpresa, a riprendere il suo percorso da insegnante di danza a Ballando. Questa scelta, ovviamente, apre nuovi scenari. Milly Carlucci potrebbe pescare ancora in ‘casa’ e Bianca Guaccero potrebbe dunque affiancare Rossella Erra e Sara Di Viara in un terzetto tutto al femminile di commentatrici a bordo pista per una giuria ‘popolare’ tra emozioni e opinioni a caldo sulle esibizioni. Al momento, naturalmente, si tratta solo di rumor e bisognerà attendere annunci ufficiali sul ritorno di Bianca Guaccero a Ballando in questo nuovo ruolo.

Programmi

