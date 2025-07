Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle' dopo l’addio al tennis: l’ammissione e la maxi-offerta della Rai Dopo l’emozionante ritiro a Wimbledon l’ormai ex tennista ha aperto a un futuro in televisione alla corte di Milly Carlucci: “Vedremo”

Fabio Fognini è pronto a voltare pagina. Dopo l’emozionante ritiro di Wimbledon e l’addio al mondo del sport, infatti, l’ormai ex tennista è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. Come confessato in un’intervista al Corriere della Sera, Fabio sarebbe pronto anche a sbarcare alla corte di Milly Carlucci e a prendere parte a Ballando con le Stelle. La prossima edizione dello show di Rai 1 continua così a prendere forma. Scopriamo tutti i dettagli.

Fabio Fognini a Ballando con le Stelle: la confessione dell’ex tennista

"Ci stavo pensando da tempo: era nell’aria. Ma siccome sono un tipo molto competitivo, non volevo mollare l’adrenalina. A costo di avere insopportabili dolori ai piedi. Per prima, l’ho detto a Flavia" ha raccontato Fabio Fognini in un’intervista al Corriere della Sera. L’ormai ex tennista, 38 anni, si è ritirato e ha appeso la racchetta al chiodo due giorni fa al termine del match di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, come ammesso poi alla moglie Flavia Pennetta: "Ho guardato Flavia: ‘D’ora in poi dovrai sopportarmi un po’ di più’, le ho detto. Lei ha capito subito, sapeva. Mi ha abbracciato". Con l’addio al tennis Fabio Fognini avrà sicuramente più tempo a disposizione per dedicarsi alla famiglia e ai tre figli Federico, Farah e Flaminia; non per questo, tuttavia, l’ex tennista non ha iniziato a pensare al futuro.

"Sarò un marito e un papà che non vede l’ora di andare in vacanza con la famiglia. Non voglio più correre: voglio camminare, finalmente. Voglio godermi i bimbi, la vita, la nuova attività di manager e scopritore di talenti, a cominciare da Flavio Cobolli, che dopo Wimbledon entrerà nei primi venti del ranking" ha spiegato Fognini, che ha confessato di essere pronto anche a un’avventura televisiva dopo l’estate, aprendo le porte a un possibile approdo a Ballando con le Stelle. "Devo ancora parlare con Milly Carlucci, che mi aveva voluto come ballerino per una notte" ha svelato l’ex tennista, aggiungendo di essere pronto per una nuova sfida su Rai 1: "Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo".

Il maxi-cachet della Rai e la situazione di Ballando: i piani di Milly Carlucci

Milly Carlucci può dunque guardare con fiducia al futuro e continuare a lavorare su quella che sarà la 20esima edizione di Ballando con le Stelle in cui, a quanto pare, salgono le quotazioni di Fabio Fognini. La Rai sarebbe pronta a offrire un cachet importante per assicurarsi l’ex tennista nel cast, mentre Milly continuerà a monitorare la situazione di Barbara D’Urso e Chanel Totti dopo avere messo nel mirino Elettra Lamborghini e Claudio Cecchetto.

