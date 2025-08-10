Ballando con le stelle 2025, il cast ufficiale: la lista completa dei vip in pista (e due colpi in arrivo) Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti dell’edizione 2025: i vip ufficiali e le trattative più calde condotte da Milly Carlucci, da Chanel Totti a Martina Colombari.

Sei concorrenti ufficiali e due big in arrivo. Entrambi sportivi. Il cast di Ballando con le stelle 2025 continua a tenere banco nelle cronache del gossip televisivo, letteralmente esplose dopo l’annuncio della partecipazione di Barbara D’Urso. Un colpo da novanta che già ha assicurato a Milly Carlucci hype e polemiche in vista della prossima edizione, ma altri volti super noti sono in arrivo in una line-up che rischia di essere una delle più ‘pregiate’ nella storia ventennale del programma. Ecco chi sono.

Ballando con le stelle 2025, Filippo Magnini e Fabio Fognini nel cast: fumata (quasi) bianca

Praticamente da sempre, la quota ‘sportiva’ nel cast di Ballando con le stelle è una costante di ogni edizione. E Milly Carlucci anche quest’anno ha individuato due personaggi conosciuti e amati pronti a scendere in pista. Si tratta del tennista Fabio Fognini e dell’ex nuotatore Filippo Magnini. Entrambi sono in trattativa con la produzione e hanno già dato l’ok a partecipare a uno show che conoscono bene, visto che tutti e due hanno calcato la pista da ballo di Rai 1 nei panni di ballerino per una notte (Magnini nel 2013, Fognini lo scorso anno). Per quest’ultimo sarebbe il primo lavoro in tv dopo l’addio al tennis annunciato lo scorso mese. Magnini invece ha concluso la sua carriera agonista in piscina nel 2017 e da allora si è reinventato personaggio televisivo, debuttando anche come conduttore su Rai 2 e La7 alla guida di ‘Per me’ (2022) e Amarsi un po’ (2024).

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti ufficiali nel cast

Finora i profili social del programma hanno ufficializzato la partecipazione di sei concorrenti: Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Marcella Bella, Rosa Chemical, Francesca Fialdini e in ultimo di Barbara d’Urso, che con ogni probabilità sarà la stella attorno alla quale girerà la stagione 2025. Dando per ufficiosa la partecipazione di Magnini e Fognini, il cast di Ballando 2025 attualmente annovera 8 concorrenti. Dovrebbero arrivarne altri 5, visto che nell’ultimo quinquennio il cast è stato sempre composto da 13 partecipanti (eccetto il 2023, quando ne furono 12).

Milly Carlucci insegue Chanel Totti e Martina Colombari

Milly Carlucci subito dopo Ferragosto si dedicherà alle trattative per completare il team di vip protagonisti dell’edizione 2025, a partire da quella con Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, che a soli 18 anni è già una star del web e sembra pronta a compiere il grande salto in Tv sulle orme della madre. La produzione di Ballando la vorrebbe fortissimamente nello show, lei è orientata al ‘sì’ ma stando agli ultimi rumors la distanza tra richiesta e offerta economica è ancora ampia. Le altre super vip corteggiate dalla conduttrice sono Martina Colombari, Chiara Iezzi e Nancy Brilli, mentre tra gli uomini sono caldi i nomi di Flavio Insinna e Piero Marrazzo. Sembrano ormai sfumate, invece, le trattative con Belen e Chiara Ferragni per questioni di budget, soprattutto dopo il cospicuo investimento compiuto per arruolare Barbara D’Urso (si parla di un cachet tra 50 e 70mila euro a puntata).

Cast Ballando 2025, la lista completa: concorrenti ufficiali e trattative

Questa il cast completo di Ballando con le stelle, dai concorrenti ufficiali alle trattative ancora in corso.

Concorrenti ufficiali

Andrea Delogu

Francesca Fialdini

Rosa Chemical

Maurizio Ferrini, la Signora Coriandoli

Marcella Bella

Barbara d’Urso

Concorrenti in trattativa:

Chanel Totti

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Francesca Fagnani

Martina Colombari

Francesca Pascale

Anna Safroncik

Eleonora Pedron

Nancy Brilli

Pierluigi Pardo

Flavio Insinna

Piero Marrazzo

Bobby Solo

Massimo Ferrero

Sal Da Vinci

Carolina Rey

Maddalena Corvaglia

Chiara Iezzi

Claudio Cecchetto

Fabio Caressa

Benedetta Parodi

Belen Rodriguez

Chiara Ferragni

Mattia Furlani

(In aggiornamento)

