Nancy Brilli a Ballando con le Stelle 2025: un ‘sì’ atteso da anni. La rivincita di Milly Carlucci Dopo anni di corteggiamento, l’attrice romana entra nel cast di Ballando con le stelle 2025. Lo scorso anno aveva preferito BellaMa' a Milly Carlucci.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nel mosaico del cast di Ballando con le Stelle si aggiunge un terzo tassello. Dopo le conferme ufficiali di Andrea Delogu e della Signora Coriandoli (al secolo Maurizio Ferrini), anche Nancy Brilli entra a far parte della squadra dei concorrenti Vip che, a partire dal 27 settembre, scenderanno in pista su Rai 1 per l’edizione 2025 del dance show condotto da Milly Carlucci. Il suo "sì" è arrivato nelle ultime ore, dopo un corteggiamento da parte della produzione che durava ormai da diversi anni.

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli nel cast: un sì atteso da anni

Nancy Brilli ha finalmente accettato l’invito di Milly Carlucci, che da tempo la voleva nel cast. In passato, l’attrice romana aveva declinato l’offerta, forse frenata dalla fatica fisica e dalla mole di impegno richiesti da un programma come Ballando con le Stelle, che tra prove quotidiane, puntate extra-large e visibilità mediatica, comporta un lavoro quasi a tempo pieno per circa tre mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Già lo scorso anno, Brilli aveva trattato a lungo con la produzione, ma alla fine aveva preferito un impegno più leggero, accettando di partecipare a BellaMa’ di Pierluigi Diaco, dove ha curato una rubrica settimanale, in onda il martedì, dedicata al mondo delle favole. Milly Carlucci, però, non si è legata al dito quel rifiuto e ha deciso di riprovarci. Questa volta ha centrato l’obiettivo. Il sì di Nancy è arrivato nei giorni scorsi, forse anche grazie a una nuova predisposizione personale e alla voglia di mettersi in gioco uscendo dalla propria comfort zone.

Dopo Pechino Express, una nuova sfida su Rai 1

La partecipazione a Ballando con le stelle 2025 rappresenta per Brilli un ritorno importante alla ribalta televisiva in qualità di concorrente. La sua ultima esperienza risale al 2024, quando prese parte a Pechino Express insieme a Pierluigi Iorio, formando la coppia "I Brillanti". Un’esperienza breve: furono eliminati dopo appena quattro puntate, senza avere la possibilità di mostrare davvero il lato più intimo e autentico dell’attrice. Ora avrà l’occasione di farlo danzando sulla pista di Rai 1. Chi partecipa a Ballando con le stelle, infatti, non solo viene giudicato dal punto tecnico dalla giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni: ogni concorrente ha anche la possibilità di raccontarsi e mostrarsi al pubblico, sia durante le puntate del sabato sera che nelle interviste a Domenica In, appuntamento fisso della domenica successiva.

Nancy Brilli oggi: l’ultimo compagno e la rinascita spirituale

Nancy Brilli si è sposata nel 1987 con l’attore Massimo Ghini, ma il matrimonio è durato solo tre anni. Nel 1997 ha poi sposato Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi, con cui ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 2000. Questa relazione fu anche al centro di un noto scontro con Elena Sofia Ricci, ex compagna di Manfredi, che accusò Brilli di averle sottratto il compagno in un momento di crisi. Dopo il secondo divorzio, l’attrice ha avuto una lunga storia d’amore con il chirurgo estetico Roy De Vita, durata 15 anni e terminata in modo burrascoso: "Io e Roy ci siamo lasciati male perché c’erano una serie di discussioni, degenerate proprio. Alla fine eravamo proprio orrendi", ha raccontato in tv a Monica Setta.

Oggi Brilli è single. Lo ha confermato lei stessa in un’intervista a Gente: "Ho spasimanti, sì, ma sono sola. In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza". Negli ultimi anni, senza una relazione stabile, ha intrapreso un profondo percorso di consapevolezza interiore:

"Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi. Prima indossavo una maschera sempre sorridente, ma dentro di me c’erano più che altro tristezza e scarsa autostima. La fine delle mie storie d’amore mi ha costretta a fermarmi e prendere una nuova coscienza di me. Ma già da tempo, grazie all’analisi, all’incontro con un padre spirituale, all’affetto di amici che mi vogliono bene, ho iniziato a riprendere quota".

Potrebbe interessarti anche