Trova nel Magazine
Libero Magazine

Ballando con le stelle, Beppe Convertini scende in pista: l’annuncio del nuovo concorrente

Il cast della nuova edizione dello show si fa sempre più fitto: anche l’amato conduttore Rai è pronto a mettersi in gioco nelle inedite vesti di ballerino.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Ballando con le stelle, che quest’anno festeggerà anche il suo 20esimo anniversario. Il nuovo cast di Milly Carlucci è in fase di definizione e proprio in queste ultime ore è stato annunciato un nuovo concorrente ufficiale: Beppe Convertini. L’amato conduttore Rai è pronto a mettersi in gioco e a scendere sulla pista da ballo: l’annuncio social.

Beppe Convertini nuovo concorrente di Ballando con le stelle

Dopo le indiscrezioni rese pubbliche dal portale Dagospia, arriva oggi la conferma ufficiale da parte dei profili social di Ballando con le stelle: Beppe Convertini sarà concorrente nella prossima edizione in partenza in autunno. L’annuncio è arrivato attraverso un video postato dal programma dove vediamo il simpatico Beppe Convertini mentre chiede alla mamma di ballare con lui per aiutarlo ad allenarsi. A seguire, la nipote del conduttore gli porge lo smartphone informandolo della chiamata di Milly Carlucci. "Pronto Milly, come stai? Sono a casa, qui ai trulli con tutta la famiglia. Ma dai? Davvero? È stupendo! Grazie Milly", dice Convertini al telefono, per poi girarsi verso la famiglia ed esclamare: "Vado a Ballando con le stelle! Dovrai fare il tifo per me mamma. Tutti, tutta la Puglia, tutta l’Italia, evviva!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un nuovo nome che va quindi ad aggiungersi a quelli già confermati dei concorrenti della prossima edizione, ovvero Andrea Delogu, Rosa Chemical, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Maurizio Ferrini, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.

Beppe Convertini, l’amato conduttore Rai

Beppe Convertini è senza alcun dubbio uno dei volti Rai più apprezzati, capace di unire professionalità, empatia, naturalezza e simpatia in ogni sua conduzione. Nel corso della sua carriera ha saputo spaziare con successo tra fiction, teatro e programmi televisivi, conquistando il pubblico con la sua eleganza e il suo sorriso. Ha debuttato in tv come attore in diverse fiction, tra le quali Vivere, Fratelli detective e Le tre rose di Eva, ma a inizio carriera è stato anche modello e volto pubblicitario, esperienza che gli ha dato visibilità prima del successo come attore e conduttore.

In Rai si è distinto alla guida di trasmissioni amate come Linea Verde, Azzurro – Storie di mare, Evoluzione terra e Unomattina in famiglia. Accanto alla sua attività televisiva, Beppe Convertini ha anche condiviso la sua visione dell’Italia attraverso la scrittura del libro "Paesi miei", un diario di viaggio tra borghi, sapori e tradizioni italiane. Insomma, un artista a tutto tondo che presto si metterà in gioco anche nelle nuove vesti di ballerino.

Potrebbe interessarti anche

Cast Ballando con le stelle 2025, sfuma Chanel Totti: perché

Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci rinvia Chanel Totti e si consola con un big di Rai 1. Chi è

Salta l’accordo con Chanel Totti, che potrebbe partecipare all’edizione 2026. Milly ...
Bianca Guaccero - Ballando con le stelle 2024

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà

Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ri...
Federica Pellegrini - Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle, il retroscena del ‘rifiuto’ di Federica Pellegrini a Milly Carlucci: c’entra l’ex Filippo Magnini

Secondo un’indiscrezione la ‘Divina’ avrebbe detto no a un ritorno nello show di Rai...
Ballando con le stelle 2025 cast completo e ufficiale

Ballando con le stelle 2025, il cast ufficiale: la lista completa dei concorrenti

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti dell’edizione 2025: i vip ufficiali e...
Martina Colombari

Ballando con le Stelle: Martina Colombari è ufficiale, Belén quasi. Svolta doppia nel cast

Milly Carlucci ha annunciato l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione del...
Ballando, Paolo Belli scende in pista

Ballando con le Stelle, Paolo Belli cambia ruolo e scende in pista: chi lo sostituisce accanto a Milly Carlucci

La storica spalla della conduttrice potrebbe essere un nuovo concorrente del dancing...
Guillermo Mariotto

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta”

Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima ed...
Ballando con le stelle - Fabio Fognini

Ballando con le stelle, Fabio Fognini nuovo concorrente ufficiale: l’annuncio del tennista

Il campione di tennis passerà dal campo da gioco alla pista da ballo nello show di R...
Francesca Fagnani

"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci

La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Rossella Erra

Rossella Erra
Ema Stokholma

Ema Stokholma

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963