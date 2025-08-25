Ballando con le stelle, Beppe Convertini scende in pista: l’annuncio del nuovo concorrente Il cast della nuova edizione dello show si fa sempre più fitto: anche l’amato conduttore Rai è pronto a mettersi in gioco nelle inedite vesti di ballerino.

Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Ballando con le stelle, che quest’anno festeggerà anche il suo 20esimo anniversario. Il nuovo cast di Milly Carlucci è in fase di definizione e proprio in queste ultime ore è stato annunciato un nuovo concorrente ufficiale: Beppe Convertini. L’amato conduttore Rai è pronto a mettersi in gioco e a scendere sulla pista da ballo: l’annuncio social.

Beppe Convertini nuovo concorrente di Ballando con le stelle

Dopo le indiscrezioni rese pubbliche dal portale Dagospia, arriva oggi la conferma ufficiale da parte dei profili social di Ballando con le stelle: Beppe Convertini sarà concorrente nella prossima edizione in partenza in autunno. L’annuncio è arrivato attraverso un video postato dal programma dove vediamo il simpatico Beppe Convertini mentre chiede alla mamma di ballare con lui per aiutarlo ad allenarsi. A seguire, la nipote del conduttore gli porge lo smartphone informandolo della chiamata di Milly Carlucci. "Pronto Milly, come stai? Sono a casa, qui ai trulli con tutta la famiglia. Ma dai? Davvero? È stupendo! Grazie Milly", dice Convertini al telefono, per poi girarsi verso la famiglia ed esclamare: "Vado a Ballando con le stelle! Dovrai fare il tifo per me mamma. Tutti, tutta la Puglia, tutta l’Italia, evviva!".

Un nuovo nome che va quindi ad aggiungersi a quelli già confermati dei concorrenti della prossima edizione, ovvero Andrea Delogu, Rosa Chemical, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Maurizio Ferrini, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.

Beppe Convertini, l’amato conduttore Rai

Beppe Convertini è senza alcun dubbio uno dei volti Rai più apprezzati, capace di unire professionalità, empatia, naturalezza e simpatia in ogni sua conduzione. Nel corso della sua carriera ha saputo spaziare con successo tra fiction, teatro e programmi televisivi, conquistando il pubblico con la sua eleganza e il suo sorriso. Ha debuttato in tv come attore in diverse fiction, tra le quali Vivere, Fratelli detective e Le tre rose di Eva, ma a inizio carriera è stato anche modello e volto pubblicitario, esperienza che gli ha dato visibilità prima del successo come attore e conduttore.

In Rai si è distinto alla guida di trasmissioni amate come Linea Verde, Azzurro – Storie di mare, Evoluzione terra e Unomattina in famiglia. Accanto alla sua attività televisiva, Beppe Convertini ha anche condiviso la sua visione dell’Italia attraverso la scrittura del libro "Paesi miei", un diario di viaggio tra borghi, sapori e tradizioni italiane. Insomma, un artista a tutto tondo che presto si metterà in gioco anche nelle nuove vesti di ballerino.

