Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci 'sospende' Chanel Totti e si consola con un big di Rai 1. Chi è Salta l’accordo con Chanel Totti, che potrebbe partecipare all’edizione 2026. Milly Carlucci pronta ad arruolare il conduttore Beppe Convertini nel cast.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Milly Carlucci non avrà Chanel Totti in pista a Ballando con le stelle. La trattativa per portare la figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi nel cast dell’edizione 2025 sarebbe definitivamente naufragata. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela, che fa anche il punto sulla campagna acquisti del dance show di Rai 1, anticipando il nome di un nuovo possibile concorrente: Beppe Convertini.

Ballando con le stelle 2025, sfuma l’arrivo di Chanel Totti

Neo 18enne da poche settimane e protagonista di un boom mediatico che l’ha resa una baby-star del web in pochi mesi, Chanel Totti è stata a lungo in trattativa per entrare nel cast di Ballando con le stelle 2025. Milly Carlucci l’ha inseguita per settimane, consapevole del potenziale ‘esplosivo’ della ragazza, in grado di portare hype alle stelle grazie all’enorme seguito social e all’attenzione mediatica che circonda da sempre la famiglia Totti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nei giorni scorsi era filtrata la notizia dell’assenso di massima della ragazza alla partecipazione, ma parallelamente era emersa la difficoltà di raggiungere un accordo economico tra il suo agente e la società di produzione. Accordo che – secondo Candela – sarebbe definitivamente saltato: "L’idea di aver Chanel Totti come concorrente a Ballando con le stelle è rimasta solo un’idea… quest’anno, infatti, la figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi non sarà alla corte della Carlucci", ha scritto il giornalista. Il suo "quest’anno", però, lascia intendere che la trattativa sia solo ‘sospesa‘ e che la sua partecipazione potrebbe solo slittare alla prossima edizione.

Il retroscena su Beppe Convertini e gli altri nomi in trattativa

Persa (forse) Chanel Totti, Milly Carlucci potrebbe puntare su un volto molto noto di Rai 1: Beppe Convertini. Sempre Candela ha rivelato che il conduttore di UnoMattina in famiglia sarebbe vicino a firmare per scendere in pista a Ballando con le stelle. Le trattative sarebbero "avviatissime" e i "contratti in chiusura" anche per Fabio Fognini, Filippo Magnini e Nancy Brilli, mentre la partecipazione di Piero Marrazzo sarebbe definitivamente saltata.

Cast Ballando con le stelle 2025: i concorrenti ufficiali

Ad oggi, i protagonisti di Ballando 2025 ufficializzati dai profili social del programma sono sette: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), Marcella Bella, Barbara d’Urso e Martina Colombari. Nelle prossime settimane si aggiungeranno altri sei vip, per un totale di 13 concorrenti pronti ad animare l’edizione 2025 dello show, in partenza su Rai 1 il 27 settembre.

Potrebbe interessarti anche