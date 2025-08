Marcella Bella nel cast di Ballando con le stelle, l’annuncio: “Tosta, indipendente e ora anche ballerina” La cantante è entrata ufficialmente nel cast della prossima edizione dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: ecco le sue parole.

Settimana dopo settimana, il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle inizia finalmente a prendere forma. Nelle ultime ore, il profilo social ufficiale del programma ha annunciato una nuova e sorprendente concorrente: la cantante Marcella Bella, che va così ad unirsi ai nomi dei concorrenti già ufficiali, ovvero Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Rosa Chemical. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha detto la cantante nell’annuncio del suo debutto a Ballando con le stelle.

Marcella Bella a Ballando con le stelle: "Ce la metterò tutta"

"Forte, tosta e indipendente. E adesso anche ballerina! Marcella Bella è ufficialmente una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle". Così il profilo social ufficiale dello show ha annunciato nelle ultime ore la presenza della cantante nel cast della prossima edizione in partenza in autunno. Un post accompagnato da un video della stessa Marcella che con grande entusiasmo annuncia proprio la sua partecipazione.

"Alla 20esima edizione di Ballando con le stelle pensate un po’… ci sarò anche io! – esclama Marcella Bella nel video – Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò ad essere tosta, forte però con un po’ di leggerezza. E soprattutto con tanto cuore. Avrò bisogno anche di voi, fatemi sentire il vostro sostegno, vi do appuntamento alla fine di settembre. A presto". La cantante, che indubbiamente non manca di coraggio, grinta e determinazione, non potrà che riservare grandi sorprese anche in queste nuove vesti.

Ballando con le stelle, Marcella Bella nel cast: la reazione social

L’annuncio della partecipazione di Marcella Bella a Ballando con le stelle ha immediatamente scatenato la reazione social dei suoi tantissimi fan. "Grande Marcella, sono sicuro che ti farai valere", si legge in un commento al di sotto del post ufficiale dello show. E ancora: "Ma che bel cast quest’anno", "Sarà guerra con Selvaggia senza dubbio", "Spero che balli sulle canzoni sarebbe top", "Uhh! Ne vedremo delle belle con la Lucarelli", "Mito!".

E infine, l’immancabile commento di un’altra concorrente, Andrea Delogu: "Non potrò mai usare la citazione ‘forte, tosta, indipendente’ se l’autrice è in gara! Porcacchio!". Insomma, questo inaspettato annuncio ha indubbiamente scatenato gli animi dei fan, molti dei quali hanno già rivelato di aspettarsi non solo grandi cose dal percorso della cantante a Ballando con le stelle, ma anche scoppiettanti scintille con la giudice Selvaggia Lucarelli. Sarà davvero così? Non rimane che attendere ancora qualche mese per avere risposta a tutte le domande.

