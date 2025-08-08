"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci
La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizione dello show di Rai 1, ma avrebbe poi fatto chiarezza sui rumor
Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle? Come già accaduto varie volte in passato, voci sempre più insistenti hanno avvicinato la conduttrice di Belve al cast della prossima edizione dello show di Milly Carlucci. A lanciare il rumor, questa volta, è stato Roberto Alessi, ma è stato lo stesso direttore di Novella 2000 a fare chiarezza sulla situazione dopo avere contattato Francesca Fagnani. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle: cosa c’è di vero
La 20esima edizione di Ballando con le Stelle sta prendendo e Milly Carlucci – dopo avere annunciato la presenza di Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e anche Francesca Fialdini nel cast – sarebbe pronta a mettere a segno l’ennesimo ‘colpo’. Con la situazione Barbara D’Urso ancora in stallo (si parla di problemi ‘politici’ tra la Rai meloniana, la Lega e Mediaset), infatti, negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve è già stata accostata a Ballando in passato, ma il ‘sogno’ di Milly non si è mai concretizzato.
A fare chiarezza, una volta per tutte, ci ha pensato Roberto Alessi. Stando a quanto riportato dal direttore di Novella 2000, infatti, al momento non ci sarebbero possibilità di vedere Francesca Fagnani in pista. Alessi ha parlato proprio dei recenti rumor che davano la conduttrice di Belve e compagna di Enrico Mentana come possibile nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2025, smentendo di fatto il tutto. Il direttore di Novella 2000 avrebbe avuto modo di contattare Francesca Fagnani, che avrebbe ammesso di essere già stata ‘corteggiata’ da Milly Carlucci in passato e di avere sempre ribadito di non essere intenzionata a prendere parte allo show di Rai 1.
Ballando 2025: la situazione e il cast di Milly Carlucci
Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Gullermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e i primi concorrenti ufficiali (ieri è arrivato l’annuncio di Francesca Fialdini), dunque, Milly Carlucci dovrà ‘pescare’ altrove. In corsa per un posto nella 20esima edizione di Ballando con le Stelle ci sarebbero ancora Barbara D’Urso e Chanel Totti, ma attenzione anche a Fabio Fognini (pronto a un’avventura televisiva dopo il ritiro dal mondo del tennis), Martina Colombari, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Per quanto riguarda i maestri di ballo, invece, è ufficiale il ritorno di Pasquale La Rocca. Confermate anche Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina: la new entry sarà invece Chiquito, il vincitore dello spin-off Sognando… Ballando con le Stelle lo scorso maggio.
