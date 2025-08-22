Ballando con le Stelle, il retroscena del ‘rifiuto’ di Federica Pellegrini a Milly Carlucci: c’entra l’ex Filippo Magnini Secondo un’indiscrezione la ‘Divina’ avrebbe detto no a un ritorno nello show di Rai 1 per evitare di ritrovarsi a tu per tu con l’ex compagno: il rumor

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Milly Carlucci deve fare dietrofront. Dopo avere messo a segno il colpo Fabio Fognini – annunciato poche ore fa come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2025 – la conduttrice dello show di Rai 1 ha dovuto incassare il ‘no’ di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice non tornerà infatti a Ballando e, stando ad alcune indiscrezioni, dietro questo rifiuto ci sarebbe un motivo privato. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci

La 20esima edizione di Ballando con le Stelle sta prendendo forma e, confermata la giuria (composta da Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli), Milly Carlucci ha messo a segno in rapida successione dei veri e propri colpi per quanto riguarda il cast dei concorrenti: Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari e – notizia delle ultime ore – Fabio Fognini. Stando ad alcune voci la conduttrice avrebbe anche cercato di riportare Federica Pellegrini nello show di Rai 1 (prese parte alla scorsa edizione), al timone della ‘Sala delle Stelle’ al posto di Paolo Belli (che potrebbe invece scendere per la prima volta in pista). La trattativa, però, avrebbe subito una brusca interruzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, Federica Pellegrini avrebbe dato picche a Milly Carlucci. Il motivo? Stando alle parole del giornalista, dietro questo rifiuto ci sarebbero alcune motivazioni private, legate in particolare modo alle voci che danno Filippo Magnini vicino a Ballando: "I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe un motivo ‘privato’. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo magnini, suo ex fidanzato dal 2011 al 2017. La loro relazione si è chiusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire".

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Nonostante il suo nome non sia ancora stato annunciato nel cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2025, secondo voci sempre più insistente Filippo Magnini sarebbe da tempo sul taccuino di Milly Carlucci, che vorrebbe assicurarsi un altro ex sportivo dopo Fabio Fognini. Oggi felice al fianco dell’ex velina Giorgia Palmas, Magnini ha avuto una lunga relazione con Federica Pellegrini (oggi impegnata con Matteo Giunta), conclusasi tutt’altro che nel migliore dei modi nel 2017, quando la ‘Divina’ confessò di avere scoperto i tradimenti dell’ex compagno: "Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza" raccontò l’ex nuotatrice al Corriere della Sera lo scorso anno.

Potrebbe interessarti anche