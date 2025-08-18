Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta” Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima edizione, in cui siederà nuovamente al tavolo della giuria dopo le polemiche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Ballando con le Stelle 2025 inizia a scaldare i motori e così anche i suoi protagonisti. Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e (dopo le polemiche) Guillermo Mariotto, infatti, nelle ultime settimane Milly Carlucci ha svelato i primi concorrenti della prossima edizione del ‘suo’ show su Rai 1. Tra le pagine de La Stampa è intervenuto proprio Mariotto, che ha detto la sua sui nomi ufficiali a Ballando senza risparmiare nessuno. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto sui nuovi concorrenti

Ballando con le Stelle è da ormai vent’anni uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Rai 1 e – come ogni anno – inizia a fare parlare di sé già dall’estate, quando Milly Carlucci è solita svelare i primi concorrenti della prossima edizione. Quest’anno non ha fatto eccezione e, proprio come anticipato, in occasione della 20esima edizione la conduttrice ha voluto fare le cose in grande: Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Marcella Bella, Barbara D’Urso e Martina Colombari sono i primi nomi ufficializzati per Ballando 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intervenuto tra le pagine de La Stampa, Guillermo Mariotto ha voluto dare un commento ‘a caldo’ sui colpi messi a segno da Milly Carlucci. Il giudice di Ballando non si è risparmiato, a partire da Francesca Fialdini: "Sembra gelida, quindi Ballando è un percorso giusto per lei. Potrebbe scongelarsi". Su Martina Colombari si è limitato a un "carina", mentre ha puntato su Andrea Delogu: "Darà filo da torcere". Promosso a pieni voti Rosa Chemical (definito "una persona speciale"), ma no comment sulla forte, tosta e indipendente Marcella Bella: "No, ti prego". E sul nome più chiacchierato – quello di Barbara D’Urso – Mariotto si è detto sicuro: "Sarà molto divertente" ha dichiarato, ribaltando il pronostico: "Tutti prevedono scintille con Selvaggia Lucarelli ma non è detto".

Il commento sulle polemiche dello scorso anno

Dopo le infinite polemiche dello scorso anno per il suo abbandono in diretta nel pieno della semifinale, Guillermo Mariotto è stato confermato da Milly Carlucci e siederà nuovamente al tavolo della giuria di Ballando con le Stelle come da vent’anni a questa parte: "Dovevo consegnare 16 abiti a una principessa araba, una sarta si era sentita male e loro sono la mia famiglia. Gli ascolti sono schizzati, direi arrabbiati ma felici". Poi il commento sulle altre voci riguardanti il dietro le quinte dello show: "Io molestatore? Una bugia. A me o mi si ama o mi si detesta".

Potrebbe interessarti anche