Ascolti tv, il Grande Fratello delude ancora e non c’è partita con Blanca 2: le contromosse Serata ancora fiacca per il reality show di Alfonso Signorini, in calo rispetto alle edizioni passate: la situazione e le novità per risollevare il programma

Ascolti ancora deludenti per il Grande Fratello. Il reality show di Alfonso Signorini è sempre più costretto a correre ai ripari dopo la batosta rimediata nella serata di ieri giovedì 5 ottobre, con il Gf fermo al 16,7% di share, staccatissimo dall’esordio di Blanca 2 su Rai 1, trionfante con il 23,2%. In casa Mediaset è tempo di leccarsi le ferite e rimboccarsi le maniche: Signorini e il suo team sono chiamati ad analizzare cosa non funziona in questa edizione (in calo rispetto alle precedenti, nonostante alcune novità, che faticano però ad attirare il pubblico) e a progettare delle contromosse per risollevarla. Scopriamo tutti i dettagli.

Ascolti Grande Fratello: un altro giovedì fiacco

Il Grande Fratello non decolla e registra un altro giovedì deludente in termini di ascolti. Se la scorsa settimana il reality show non aveva convinto (16,3% di share) ma si era comunque aggiudicato la prima serata contro Alberto Angela e Ulisse – Il piacere della scoperta, ieri giovedì 5 ottobre 2023 non si è schiodato dai soliti numeri su Canale 5 (16,7% e 2 milioni e 189mila spettatori), venendo questa volta affossato dalla concorrenza di Rai 1, dove l’esordio di Blanca 2 ha segnato il 23,2% di share e 4 milioni di spettatori. La fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno andrà in onda per altre cinque prime serate e il successo della nuova stagione – se si confermerà – rischia di affondare definitivamente il Grande Fratello, costretto a correre ai ripari.

Le contromosse di Alfonso Signorini

L’ennesimo passo falso del Grande Fratello di ieri testimonia tutte le difficoltà di questa edizione 2023, chiamata a essere quella del rilancio e delle grandi novità, ma ancorata invece a una situazione stantia dettata da un cast poco interessante e le uniche dinamiche destinate a prendere il sopravvento, in particolare quella del tutti-contro-Beatrice scoppiata negli ultimi giorni. La tanto agognata ship, inoltre, non arriva: dopo le tenerezze tra la stessa Beatrice e Garibaldi, la potenziale nuova coppia sembra quasi forzata e poco convincente.

Il confronto tra il Grande Fratello 2023 e il tanto criticato Gf Vip 7 della passata stagione parla chiaro, con questa versione quasi mai sopra il 18% di share (a eccezione dell’esordio) e l’ultima edizione dei "vipponi" con una media sopra il 20%. A questi risultati va aggiunto lo scarso engagement sui social, anch’esso sotto la media. Basteranno le ship amorose e i nuovi nomi in arrivo (Giampiero Mughini su tutti, già annunciato e pronto a entrare nella casa più spiata d’Italia) a salvare Alfonso Signorini?

