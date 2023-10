Grande Fratello: tutti contro Beatrice e Grecia, eliminazione a sorpresa Una nuova puntata del serale del reality di Canale 5 ha sancito l’uscita di un concorrente della casa e indagato sulle dinamiche e le tensioni in atto tra i coinquilini

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nella lunga serata di giovedì 5 ottobre non sono mancate come di consueto storie, polemiche, emozioni e sorprese per i telespettatori del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 è giunto all’ottavo appuntamento stagionale in cui il conduttore Alfonso Signorini è andato a scavare nei rapporti ormai abbastanza chiari tra i coinquilini della casa, e a fare luci su tensioni e problemi evidenziati dalle dirette in onda negli appuntamenti quotidiani. In questa puntata c’è stata anche una eliminazione: a lasciare la casa è stato Lorenzo. Ripercorriamo quindi i momenti migliori e i peggiori della puntata e scopriamo gli avvenimenti più significativi.

Top

Partiamo dalla trionfatrice morale della puntata del Grande Fratello di giovedì 5 ottobre: Beatrice Luzzi. A inizio puntata quando Alfonso Signorini saluta i concorrenti e chiede come state, lei è l’unica a rispondere "non bene". E si capisce, visto che deve vivere praticamente con l’elmetto in testa in un ambiente completamente ostile. Sì, perché si può serenamente dire che tutti i suoi compagni di avventura siano contro di lei. Una compattezza testimoniata dai video di discussioni, polemiche e scontri avvenuti in settimana e che hanno visto l’attrice nell’occhio del ciclone. Un atteggiamento di insofferenza unanime degli inquilini della casa si è trasformato però in un’ondata di simpatia nei confronti di Beatrice da parte del pubblico che la ritiene la più amata tra gli otto concorrenti in nomination a inizio puntata, con quasi il 50% dei voti!

Momento bellissimo e molto emozionante della trasmissione è anche la sorpresa che gli autori hanno riservato a Giuseppe Garibaldi. Il giovane ha raccontato di essere cresciuto in una famiglia piena di maschi dove però, a portare i pantaloni in casa è stata sempre l’energica mamma. Una mamma per cui il ragazzo è al momento un po’ in ansia perché è in attesa di sapere se dovrà sottoporsi a un intervento. Una mamma che gli fa recapitare ‘il pacco da giù’ per lui e per i compagni di reality, pieno di delizie made in Aspromonte e poi gli fa il regalo più grande, materializzandosi in giardino. Tra lacrime, abbracci, parole di amore e di sostegno anche il conduttore appare visibilmente commosso.

Massimiliano Varrese che si mette l’anima in pace rientra nei momenti migliori della trasmissione, per lui, per l’oggetto dei suoi pressanti desideri Heidi e per il pubblico che segue ormai da settimane un corteggiamento che, ormai è chiaro ha tutti, non ha molte speranze di riuscita. Anche perché la giovane concorrente ha ammesso di essere attratta da Vittorio e la sua reazione di gioia nel momento in cui il ragazzo viene salvato durante il televoto dal pubblico che gli permette di restare in casa, dice molto di quale direzione stiano prendendo i suoi interressi, con buona pace dell’attore che a parole sembra essersi chiarito con Heidi, anche se i suoi sguardi, come nota sul finale anche Cesara Buonamici, sembrano ancora dire altro.

Flop

Tra le cose peggiori viste nella puntata del Grande Fratello di giovedì 5 ottobre, da segnalare il bullismo del branco nella casa. L’atteggiamento del gruppo che si chiude e isola chi non viene ritenuto simpatico è veramente poco edificante. Un muro contro muro che non riguarda solo Beatrice Luzzi ma anche Grecia Colmenares. Nel momento in cui la Luzzi viene esonerata dalla possibilità di essere mandata al televoto, il branco infatti cambia compattamente obiettivo e si coalizza sul nome dell’attrice venezuelana che incassa ben 10 nomination e deve difendersi da giorni dalle accuse di essere falsa, egoista, logorroica, e anche da quella che "quando parla non si capisce". Un atteggiamento quello del gruppo, oltre che esecrabile, anche poco furbo. E’ lo stesso conduttore a inizio puntata a far notare che la guerra contro Beatrice l’ha aiutata a fare breccia nel cuore del pubblico e a renderla una protagonista del reality, e quando sono passate nemmeno due ore dalla prova concreta di questo, ovvero dal plebiscito dei voti del pubblico sul nome della Luzzi, il gruppo ripete lo stesso errore, umano e strategico, di andare tutti contro una, in questo caso la Colmenares che finisce al televoto con Valentina e Anita e chi delle tre salverà per prima il pubblico? Un’idea ce l’abbiamo.

Tra i flop non si può non segnalare, ancora una volta, l’evanescente presenza di Rebecca Staffelli, il cui ruolo all’ottava puntata serale del reality di Canale 5 è sempre meno chiaro e definito, nell’economia di un programma che dura diverse ore e in cui però lei non riesce a ritagliarsi, o non gli è concesso ritagliarsi, nemmeno qualche minuto per giustificare la sua presenza.

Le nomination

In conclusione, riportiamo anche le nomination della puntata del Grande Fratello di giovedì 5 ottobre:

Rosy nomina Grecia

Grecia nomina Rosy

Giuseppe nomina Valentina

Lucrezia nomina Grecia

Arnold nomina Grecia

Valentina nomina Grecia

Vittorio nomina Giselda

Giselda nomina Grecia

Anita nomina Valentina

Samira nomina Valentina

Fiordaliso nomina Grecia

Ciro vota Grecia

Angelica vota Grecia

Paolo nomina Grecia

Heidi nomina Anita

Massimiliano nomina Grecia

Alex nomina Anita

Beatrice nomina Arnold

Potrebbe interessarti anche