Grande Fratello, ex naufrago dell’Isola dei Famosi pronto ad entrare nel cast L'ex naufrago Nunzio Stancampiano si candida al cast del Grande Fratello, ma ecco perché il suo appello a Signorini potrebbe essere vano..

Nunzio Stancampiano, conosciuto per la sua breve e controversa esperienza all’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, non sembra intenzionato a fermarsi con la televisione e si candida ufficialmente al cast del prossimo Grande Fratello. Nonostante la sua uscita anticipata dal reality a causa di motivazioni giudicate da molti poco convincenti – come la difficoltà di gestire la fame – l’ex naufrago ha deciso di guardare avanti e punta dritto alla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, le parole di Nunzio Stancampiano che vuole entrare nel cast

In un’intervista a ComingSoon, Nunzio Stancampiano ha dichiarato apertamente di desiderare un posto nel cast del programma di Alfonso Signorini, affermando di essere un grande fan del format e di aver seguito con entusiasmo l’ultima edizione. Secondo le sue parole, partecipare al reality rappresenterebbe un vero sogno: "Sono carico per il Grande Fratello, mi piacerebbe portare allegria, sincerità e un po’ di ritmo nella Casa", ha spiegato, sottolineando quanto la sua spontaneità potrebbe fare la differenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso dell’intervista, Nunzio ha parlato anche del suo legame con Spadino, il compagno di avventura con cui ha condiviso i primi giorni all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha definito Spadino una persona speciale, rivelando che insieme stanno lavorando a un progetto estivo che, secondo lui, sorprenderà tutti. Ha anche ribadito la fiducia reciproca che li lega, sostenendo che non si sono mai traditi durante il reality.

Riguardo al suo interesse ad entrare nel cast del Grande Fratello, Nunzio ha svelato di essersi appassionato particolarmente al percorso di Lorenzo Spolverato, concorrente che, a suo dire, ha reso la stagione davvero interessante grazie al suo carattere senza peli sulla lingua. Ha inoltre elogiato la conduzione di Alfonso Signorini, convinto che un personaggio come lui potrebbe aggiungere freschezza e autenticità al cast.

Resta ora da vedere se Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello decideranno di dare a Nunzio Stancampiano una seconda opportunità, dopo la sua prematura uscita dall’Isola dei Famosi. La sua candidatura è ufficialmente sul tavolo, ma un eventuale ingresso nel cast del Grande Fratello risulta difficile da credere proprio per via del suo prematuro ritiro dall’Isola.

Intanto il reality condotto da Veronica Gentili si prepara per l’ultimo atto, con a giocarsi la vittoria il prossimo 2 luglio Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e Mario Adinolfi, con un ultimo nome che uscirà dal ballottaggio tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. La favorita sembra essere proprio la Plevani, ma occhio alle sorprese.

