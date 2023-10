Blanca 2, inizia la nuova stagione su Rai 1: anticipazioni e tutti i dettagli Torna la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: trama, cast, episodi, location e dove vederlo in prima serata e in anteprima su RaiPlay

L’attesa è finita e Blanca 2 è pronto a tornare su Rai 1. Autentica rivelazione di due anni fa e tornata in onda quest’estate con le repliche, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno è pronta a fare il bis con la seconda stagione. L’amata serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi è già disponibile in anteprima su RaiPlay, e a partire da oggi giovedì 5 ottobre 2023 inizierà la sua cavalcata anche in prima serata, su Rai 1, con sei nuovi episodi. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli.

Blanca 2: trama e anticipazioni

Divenuta cieca all’età di 12 anni in un drammatico incidente in cui ha perso la vita la sorella maggiore e forse causato fidanzato di lei, Blanca Ferrando è entrata in Polizia a caccia di giustizia. Accompagnata, come sempre, dal suo fedele cane guida e amica Linneo, al commissariato San Teodoro di Genova Blanca ora non è più stagista e lavora senza sosta come consulente. Continua anche il triangolo con i colleghi Bacigalupo e Liguori, con la tensione sentimentale con l’ispettore che si fa sempre più forte, forse anche per gelosia. Blanca dovrà fare i conti sia col passato che con una nuova minaccia: Sebastiano, in carcere, scoprirà il suo destino, mentre Genova è nel panico, colpita da una serie di esplosioni in tutta la città. L’attentatore sembra mirare proprio a Blanca ed è disposto a comunicare solo con lei.

Cast, location ed episodi

Oltre a Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista Blanca, confermatissimi anche Giuseppe Zeno nei panni dell’ispettore Liguori, Pierpaolo Spollon a interpretare Sebastiano, Enzo Paci come Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo e ovviamente, la bellissima bulldog Fiona nel ruolo di Linneo. Nel cast anche Sara Ciocca (Lucia), Federica Cacciola (Stella) e Ugo Dighero (Leone Ferrando). Tra i nuovi personaggi ci sarà Elena, la colloboratrice domestica assunta da Blanca e interpretata da Michela Cescon.

Composta da sei puntate in onda in sei prime serate, la serie è diretta da Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Le riprese si sono tenute tra Genova e Camogli e si sono concluse lo scorso maggio.

Quando e dove vederlo in tv e streaming

La seconda stagione Blanca 2 va in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:30 a partire da oggi giovedì 5 ottobre 2023. La serie è disponibile in anteprima sulla piattaforma gratuita RaiPlay (tramite app o sito ufficiale) da martedì 3 ottobre.

