Notte di tempesta al Grande Fratello. La situazione all’interno della casa più spiata d’Italia si è fatta rovente in seguito a un gioco che ha portato quasi tutti i coinquilini a scagliarsi contro Beatrice Luzzi. La gieffina è stata sommersa dalle critiche fino allo scoppio di una furiosa lite, che l’ha spinta a sfogarsi con tutti. Ma dopo la tempesta è arrivata la quiete: Beatrice si è infatti appartata da sola in giardino, raggiunta poi da Giuseppe. I due si sono abbandonati a una notte di confessioni e tenerezze, e la tanto attesa prima ship del Grande Fratello potrebbe essere arrivata, per la gioia del pubblico e soprattutto di Alfonso Signorini. Scopriamo cos’è successo.

Grande Fratello: notte di liti

Con gli ascolti sempre più tiepidi al Grande Fratello serviva una scossone e gli autori sono riusciti nell’intento grazie a un gioco creato ad hoc per riscaldare gli animi nella casa di Cinecittà. Ai concorrenti è infatti stato chiesto di scrivere tre cose sgradite riguardo a tre coinquilini diversi. Il "gioco" è ovviamente degenerato ben presto in una bufera, scatenando una sorta di tutti-contro-Beatrice e una furiosa lite. La gieffina è stata infatti presa di mira dalle critiche dei concorrenti (Paolo su tutti, ma anche Angelica, Lorenzo, Arnold, Letizia, Ciro e Vittorio), che hanno puntato il dito contro di lei.

Sola (o quasi) contro tutti, Beatrice – ormai vera e propria protagonista di quest’edizione del Grande Fratello – non le ha certo mandate a dire, e alle parole di Paolo (che l’ha accusata di essersi vestita di nero "pensando alla diretta e per fare la vittima") è scattata rispondendo per le rime: "Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso! Tu continui a dire che ti sembro una falsa. Se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva! (…) In dodici mi hanno detto che sono falsa. (…) Se io ho discusso con molti di voi è proprio perché sono diretta e non ce la faccio a fingere. (…) Non ne posso più! Siete tutti a puntare il dito contro di me".

Beatrice-Garibaldi: la prima coppia del reality?

Dopo la sfuriata Beatrice si è appartata da sola in giardino ed è stata raggiunta da Giuseppe, che ci ha tenuto a consolarla: "Non mi importa cosa possono pensare. (…) Mi dispiace troppo per questa situazione in cui sei. Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene (…) Se vengono tutti contro di te forse è perché sei la più forte e hanno paura". Beatrice ha ringraziato il calabrese, con cui sembra esserci del tenero: "Sei stato così carino a starmi vicino. non dirgli nulla No tranquillo. A me basta già questo e ti ringrazio. Il fatto che tu sia qui adesso per me significa molto". I due si sono abbandonati a una notte di confessioni, consigli e tenerezze tenendosi anche mano nella mano. La tanto attesa ship – cercata disperatamente da Alfonso Signorini – potrebbe essere arrivata con la prima coppia, in una notte ricca e commentatissima sui social per il reality.

