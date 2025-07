Battiti Live 2025, seconda puntata (14 luglio) con Ilary Blasi: chi canta, ospiti attesi, scaletta Ilary Blasi torna a Battiti Live per una seconda puntata imperdibile al fianco di Alvin e Nicolò De Devitiis. Ecco chi ci sarà, la scaletta completa e i dettagli

E’ tutto pronto per la seconda puntata di Battiti Live, uno degli eventi musicali estivi più attesi dal grande pubblico. Ilary Blasi torna alla guida del programma televisivo che si propone di entrare nelle case degli italiani per intrattenere con buona musica e le consuete gaffe della conduttrice, sempre sul pezzo quando si tratta di divertire gli altri con piccole dimenticanze e la sua innata spontaneità. Ma vediamo cosa ci aspetta questa sera, lunedì 14 luglio 2025, in prima serata su Rai Uno grazie alle anticipazioni della seconda puntata di Battivi Live.

Battiti Live 2025, torna Ilary Blasi con tanti ospiti attesi

Ormai ci siamo: Ilary Blasi è pronta a salire ancora una volta sul palco di Battiti Live, dove la attende anche Alvin, presente nel ruolo di co-conduttore dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi insieme a lei tre anni fa (lui inviato in Honduras, la Blasi presentatrice) e la conduzione condivisa della scorsa edizione di questo programma, che li ha visti protagonisti di molti siparietti imprevedibili. L’alchimia tra i due c’è anche quest’anno, ma non sono più soli in questa nuova avventura: ad affiancarli c’è un altro volto noto al grande pubblico, l’ex Iena Nicolò De Devitiis.

Cantanti e scaletta della seconda puntata di Battiti Live 2025

Per quanto riguarda i cantanti in scaletta, la seconda serata di Battiti Live 2025 vedrà alternarsi sul palco artisti apprezzati da telespettatori di tutte le età. Ecco la lista completa degli ospiti musicali che si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Trani e Giovinazzo:

Segnaliamo inoltre che da questa settimana andrà in onda l’appuntamento speciale con Cornetto Extra Battiti, un contenitore pomeridiano con Nicolò De Devitiis che racconta il ‘cuore pop’ dello show, oltre ai momenti più leggeri che hanno coinvolto gli artisti durante le registrazioni, i dietro le quinte delle esibizioni stesse e le curiosità del backstage. E’ possibile seguire lo speciale dal lunedì al venerdì su Italia 1, alle ore 14:40.

Battiti Live 2025, il concerto è in diretta o registrato?

Ricordiamo che Battiti Live 2025 non va in onda in diretta su Canale 5. Il concerto dell’estate, infatti, è stato registrato dal 18 al 22 giugno 2025 e la seconda serata del programma sarà trasmessa in differita dalla rete ammiraglia del Biscione lunedì 14 luglio 2025.

Quando e dove vedere Battiti Live 2025

La seconda puntata di Battiti Live 2025 verrà trasmessa questa sera, lunedì 14 luglio 2025, a partire dalle ore 21.20 su Canale5. Sarà possibile vedere o recuperare (per chi non avesse la possibilità di seguirlo in prima serata) lo show anche online, sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire on demand.

