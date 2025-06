Chanel Totti protagonista (nascosta) a Battiti Live: lo show con Melissa Monti e Bastian riprende Ilary Blasi La conduttrice ha portato in Puglia tutta la famiglia per vivere da vicino il ‘suo’ evento musicale di Canale 5 direttamente dal backstage: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Chanel Totti segue da vicino la mamma. In questi giorni, infatti, Ilary Blasi è stata impegnata al timone di Battiti Live (che andrà in onda su Canale 5 a luglio) e ha deciso di portare con sè tutta la famiglia in Puglia. In compagnia di Melissa Monti e dell’inseparabile Bastian Müller, dunque, Chanel si è divertita a seguire direttamente dal backstage evento targato Radio Norba e condotto dalla madre. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ilary Blasi con la famiglia a Battiti Live

Ieri si è conclusa la cavalcata di Ilary Blasi al timone di Battiti Live. Affiancata da Alvin e Nicolò Devitiis, la conduttrice ha guidato la sua seconda edizione consecutiva dell’evento targato Radio Norba, andato in scena dal 18 al 22 giugno (verrà trasmesso su Canale 5 a luglio, sfidando Andrea Delogu e Carlo Conti con Tim Summer Hits su Rai 1). Dopo il flop di The Couple, dunque, Ilary ha subito una chance di riscattarsi (lo scorso anno registrò ottimi ascolti, convincendo Mediaset a confermarla) e per l’occasione ha deciso di festeggiare insieme a tutta la famiglia. L’ex signora Totti ha infatti scelto di portare Chanel e l’inseparabile Bastian Müller con sè in Puglia per godersi Molfetta, il mare e per seguire da vicino Battiti Live direttamente dal backstage.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I video: Chanel Totti balla con Mellisa Monti, Bastian Müller non perde di vista Ilary

Come testimoniato dalle storie condivise da Chanel Totti sul suo profilo Instagram, la cinque giorni di musica condotta da Ilary Blasi è stata un successo. In attesa della messa in onda dell’evento su Canale 5, infatti, la figlia della conduttrice e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti è stata la prima a ‘spoilerare’ qualcosa riguardo Battiti Live, seguito direttamente dal backstage. Con tanto di completo matchy in compagnia dell’amica Melissa Monti (la fidanzata del fratello Cristian Totti), infatti, Chanel si è goduta la serata scatenandosi sulle note dei successi dell’amatissimo Alfa, ma anche altri nomi di spicco della musica italiana come Fedez e Clara e la loro "Scelte sbagliate", Achille Lauro o Rose Villain. Nel video si può anche vedere il sempre presente Bastian Müller divertirsi a seguire l’amata compagna Ilary Blasi prima delle prove e riprenderla con il suo telefono. In famiglia, insomma, si respira un’aria belissima e – dopo la romantica proposta sul Lago di Como – è atteso solo il matrimonio tra Ilary e Bastian.

Potrebbe interessarti anche