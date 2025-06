Ex Amici contesi dai big della tv: Ilary Blasi si prende le stelle di Maria De Filippi (dopo Carlo Conti) Nel corpo di ballo di Battiti Live ci saranno anche due ballerini ed ex allievi dell’ultima edizione talent show di Maria De Filippi, ma non solo: i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Continuano gli impegni per gli ex allievi di Amici. A quasi un mese dal gran finale della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi che ha incoronato Daniele Doria, infatti, gli ormai ex volti del programma sono lanciati per una carriera tra musica, danza e spettacolo. Dopo l’annuncio dei cantanti Nicolò Filippucci, TrigNo, Antonia e Jacopo Sol al Tim Summer Hits, infatti, anche i ballerini di Amici 24 sono pronti per una nuova avventura in televisione. A Battiti Live, infatti, rivedremo alcune vecchie conoscenze del talent all’interno del corpo di ballo dell’evento di Radio Norba condotto da Ilary Blasi. Scopriamo chi sono tutti i dettagli.

Battiti Live, Ilary Blasi ‘arruola’ due ex Amici

Domani calerà il sipario su Tim Summer Hits 2025. L’evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, infatti, chiuderà la grande festa in piazza del Popolo a Roma dopo quattro serate all’insegna della musica, che in tv andranno invece in onda a partire da venerdì 13 giugno in prima serata su Rai 1. Come già annunciato, la ‘risposta’ Mediaset non si farà attendere: dal 18 al 22 giugno Ilary Blasi sarà infatti al timone di Battiti Live, l’evento musicale di Molfetta targato Radio Norba che presumibilmente sbarcherà nel prime time di Canale 5 a luglio.

Se da un lato Carlo Conti ha ‘attinto’ dal cast dell’ultima edizione di Amici 24, puntellando la line-up di Tim Summer Hits chiamando sul palco di piazza del Popolo Antonia, Jacopo Sol, il vincitore della categoria canto TrigNo e Nicolò Filippucci (dopo le polemiche), dall’altro Ilary Blasi non resterà a guardare. A Battiti Live – che la conduttrice guiderà insieme alla sua storia ‘spalla’ Alvin e la new entry Nicolò De Vitiis – ci saranno altre vecchie conoscenze del talent show di Mara De Filippi; nel corpo di ballo dell’evento ci saranno infatti due ballerini ed ex allievi di Amici 24, ma non solo.

Chi sono i ballerini ex Amici sul palco di Battiti Live

Come emerso dai primi scatti pubblicati sui social, all’interno del corpo di ballo di Battiti Live 2025 ci saranno dunque alcuni volti ex Amici. Sul palco dell’evento (che quest’anno si terrà a Molfetta) ci sarnno infatti Alessio Di Ponzio e Asia De Falco. Per il pimo si tratta di una bella ‘rivincita’ personale dopo essere stato costretto a lasciare la scuola di Maria De Filippi a causa di un infortunio prima dell’inizio della fase Serale, mentre Asia è stata eliminata proprio nella prima puntata della fase finale della 24esima edizione, dove competeva nella squadra di Emanuel Lo. Oltre a loro ci saranno anche altre vecchie conoscenze di Amici come Martina Milissi (dalla 20esima edizione), ma anche Maddalena Svevi (Amici 22), Giovanni Tese (Amici 23) e Marisol Castellanos, vincitrice della categoria danza dell’edizione dello scorso anno.

