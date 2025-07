Battiti Live parte male, rissa tra cantanti nel backstage: “Clima tesissimo” Stando ad alcune indiscrezioni emerse sul web due artisti avrebbero avuto un confronto durissimo a causa di “un flirt con un’ex collega”: cos’è successo

A meno di una settimana dall’inizio della nuova avventura televisiva di Ilary Blasi al timone di Battiti Live su Canale 5 (condotto per la seconda edizione consecutiva al fianco di Alvin) emergono alcune indiscrezioni su delle presunte tensioni nel backstage. Le registrazioni dell’evento targato Radio Norba si sono chiuse ormai più di una settimana fa a Molfetta, ma a pochi giorni dalla messa in onda su Mediaset l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato di un confronto durissimo tra cantanti che avrebbe animato il dietro le quinte dello show. Cos’è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Battiti Live, lite dietro le quinte dello show di Ilary Blasi: cos’è successo

Lunedì 7 luglio 2025 Ilary Blasi debutterà alla guida della 23esima edizione di Battiti Live, la sua seconda consecutiva alla conduzione al fianco di Alvin con la partecipazione di Nicolò Devitiis. L’evento targato Radio Norba si è tenuto in Puglia a giugno e, stando ad alcuni rumor, sarebbe stato segnato indelebilmente da delle tensioni nel backstage. "Dietro le quinte di Battiti Live, due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco" ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale Deianira Marzano, senza però fare i nomi degli artisti coinvolti in questo duro scontro verbale.

Stando a quanto riportato dall’esperta di gossip e da Amedeo Venza, dietro le quinte di Battiti Live 2025 (dove era presente anche la figlia di Ilary Blasi Chanel Totti) ci sarebbero stati dei confronti accesissimi. Il motivo? Secondo i rumor due cantanti avrebbero avuto un durissimo faccia a faccia per problemi di cuore, vale a dire a causa di una ‘fiamma’ in comune: "Pare che la tensione sia nata a causa di un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega". Deianira Marzano non esclude però la possibilità che si sia trattato semplicemente di un diverbio legato all’evento stesso: "C’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta". Ancora una volta l’esperta di gossip non ha fatto i nomi degli artisti coinvolti, sottolineando però come il backstage di Battiti Live sia stato segnato dall’episodio: "Fonti vicine alla produzione parlano di un clima tesissimo". Che vengano confermati o smentiti, tali rumor lasciano comunque presagire questo clima di tensione dietro le quinte di Battiti Live, che potrebbe avere avuto delle ripercussioni in vista della messa in onda su Canale 5. A partire dal prossimo 7 luglio, infatti, Ilary Blasi dovrà "riscattare" il clamoroso flop di The Couple sfidando nientemeno che Alberto Angela e Noos – L’avventura della conoscenza su rai 1 nella prima serata del lunedì della tv.

