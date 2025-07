Ilary Blasi, quanti anni ha la reginetta di Battiti: la carriera tra Le Iene, il GF e L'Isola dei Famosi Dagli anni di Passaparola a quelli del Grande Fratello: tutti i successi iconici della conduttrice romana.

Non sarebbe estate senza il ritmo di Battiti Live e il glamour travolgente di Ilary Blasi. La conduttrice è infatti ancora la timone della kermesse musicale che da stasera, lunedì 7 luglio 2025, torna su Canale 5 con la nuova edizione. Insieme a lei anche Alvin e l’ex iena Nicolò De Devitiis, per offrire ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, Ilary è pronta ancora una volta a stupire il pubblico a colpi di simpatia e outfit mozzafiato, come d’altronde fa sin dai tempi di Passaparola. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e la carriera dell’ex letterina ha preso il volo. Classe 1981, Blasi ha ora 44 anni ed è più in forma che mai: scopriamo insieme tutte le tappe iconiche del suo successo.

La carriera iconica di Ilary Blasi, il debutto a Passaparola e l’arrivo del successo

Ilary Blasi entra a far parte del mondo dello spettacolo sin da piccolissima, quando ancora bambina viene scritturata per diverse campagne pubblicitarie. Seguono piccole parti al cinema e in Tv, fotoromanzi e il concorso di Miss Italia, ma il pubblico inizia veramente a conoscerla quando entra nel cast delle letterine di Passaparola, dove rimane siano al 2003. Subito dopo Ilary passa a Rai 2 per condurre l’edizione estiva del programma musicale Top of the Pops, dove lavora per la prima volta con con Alvin, per poi affiancare per un breve periodo Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Ilary Blasi, da Le Iene all’Isola dei Famosi, fino al flop di The Couple

Tra i programmi che hanno reso Ilary Blasi così popolare e amata dal pubblico c’è senza dubbio Le Iene, show che ha condotto dal 15 gennaio 2007 per 13 edizioni, affiancata sul palco da tantissimi colleghi di prestigio, da Luca e Paolo, a Luca Argentero, passando per il comico Enrico Brignano e l’attore Alessandro Gassmann, per finire con Teo Mammucari e la Gialappa’s Band. Nel mentre, però, alla conduttrice fu affidato anche il timone di un’altra trasmissione di successo, il Grande Fratello, reality che è stato nelle sue mani dal 19 settembre 2016 fino al 10 dicembre 2018, per poi passare il testimone ad Alfonso Signorini.

Dal 15 marzo 2021 al 19 giugno 2023 ha tenuto le redini de L’isola dei famosi, per cimentarsi poi come scrittrice con il suo primo libro ‘Che stupida. La mia verità‘, uscito dopo l’addio a Francesco Totti, un amore (e un divorzio) che è stato anche raccontato su Netflix nelle due stagioni di ‘Unica‘. Infine, dal 7 aprile al 4 maggio 2025 ha condotto su Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, reality che a causa dei bassi ascolti è stato interrotto prima della finale e il montepremi è stato devoluto interamente in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

