Blasi ‘salvata in corner' da Mediaset (con rivoluzione): ecco il nuovo format che accompagnerà Battiti Live Pare che il Biscione sia pronto a rilanciare la conduttrice con una mossa a sorpresa (doppia). E dopo il recente flop a The Couple non restano molte altre occasioni.

Ilary Blasi è a un bivio. O meglio, il bivio lo creerà presto Mediaset, dicono i beninformati, se al flop di The Couple non seguiranno risultati soddisfacenti. E in tal senso, fa notizia la scelta di affiancare un nuovo format al solito Battiti Live, che Ilary condurrà in estate con Alvin – e in competizione con i Tim Music Awards di Conti e Delogu su Rai 1. Si tratterebbe di una striscia giornaliera, creata ad hoc per fidelizzare il pubblico giovane e dare un’ulteriore spinta alla kermesse estiva. In più, si aggiungerà anche un terzo spazio studiato in chiave Gen Z, con creator e personalità della rete varie. Vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Ilary Blasi, la ‘scialuppa’ di Mediaset che sa di ultima spiaggia

Sono ore complesse per la conduttrice Ilary Blasi. Perché l’estate è alle porte, e la sua chance per redimersi, dopo il fallimento di The Couple lo scorso aprile, risiede tutta in Battiti Live. Anche quest’anno, infatti, toccherà alla Blasi l’onere di condurre il programma musicale Mediaset, in diretta competizione (in termini di share e risultati) con i Tim Music Awards guidati da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai 1.

Per fortuna, Mediaset sembra disposta a dare una mano alla conduttrice in tutti i modi. Innanzitutto, quest’anno Battiti sarà affiancato da una striscia quotidiana su Italia 1, intitolata Extra Battiti. Una sorta di fidelizzazione giornaliera, che dovrebbe aiutare il pubblico a confluire poi, nelle serate che contano, sullo show condotto da Ilary. A condurre lo spin-off quotidiano sarà a quanto pare l’ex Iene Nicolò De Devitiis, che avrà anche un accesso privilegiato al backstage e a vari momenti ‘rubati’ dietro le quinte. Ma la rivoluzione non finisce certo qui.

La creazione di ‘Casa Battiti’ e l’ultima chance per Ilary Blasi

Infatti per Ilary Blasi ci sarà anche il supporto delle nuove generazioni. Grazie al nuovo contenitore Casa Battiti, un backstage in formato social pensato per creator, influencer e idoli vari della Gen Z. E così, tra brunch vista mare e storielle leggere, verranno sfornati di continuo nuovi contenuti. Si spera virali, per trainare ancora di più il pubblico verso lo show musicale vero e proprio.

In tutto questo, Ilary Blasi non potrà fare altro che svolgere in maniera egregia il suo mestiere. Sperando che i tasselli messi insieme da Mediaset funzionino davvero. Anche perché un altro flop televisivo, per l’ex di Francesco Totti, sarebbe davvero troppo. Staremo a vedere (col fiato sospeso) cosa accadrà.

