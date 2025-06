Daniele Doria, da Amici 24 a Battiti Live: “Qualcosa è cambiato, ora non mi giudicano più” Il vincitore dell’ultima edizione del talent si è esibito sul palco del grande show musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin raccontando qualcosa di sé.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Come ogni anno, il grande show musicale di Cornetto Battiti Live sta accogliendo sul palco i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi. Tra i tanti artisti che si sono esibiti proprio ieri sera a Molfetta, nel corso della serata condotta da Alvin e Ilary Blasi, c’era anche Daniele Doria, ballerino vincitore di Amici 24. Dopo l’esibizione, raggiunto sul palco dai conduttori, Daniele ha rivelato cosa è cambiato da quando è uscito dal programma e alcuni dettagli inediti su di sé: ecco cosa ha detto.

Amici, Daniele Doria conquista il palco di Cornetto Battiti Live

Cornetto Battiti Live porta ogni anno sul palco grandissimi artisti del calibro di Annalisa, Alessandra Amoroso e The Kolors, ma anche tutte le new entry del panorama musicale italiano provenienti da Amici di Maria De Filippi. Quest’anno sono infatti saliti sul palco molti dei ragazzi dell’ultima edizione, tra i quali Nicolò Filippucci, TrigNO, Luk3, Chiamamifaro e Antonia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma ancora non è tutto, perché anche il corpo di ballo dello show racchiude all’interno molti allievi usciti da Amici e, proprio ieri sera a Molfetta, il ballerino vincitore di Amici 24, ovvero Daniele Doria, si è potuto esibire in una coreografia realizzata proprio per l’evento. "Adesso c’è un momento davvero molto bello. Con una coreografia creata appositamente per il Cornetto Battiti Live, qui su questo palco abbiamo Daniele Doria", ha annunciato Ilary Blasi presentando l’esibizione del ballerino sulle note di Mi Ami Mi Odi di Elodie.

Daniele Doria a Battiti Live: "Ora non mi giudicano, sono molto felice"

Il giovane Daniele, che di recente ha fatto parlare di sé anche per il gossip sulla sua relazione con il collega Alessio (altro ex allievo di Amici 24), dopo l’esibizione a Battiti Live si è lasciato andare anche a qualche inedita rivelazione.

Quando i conduttori Ilary Blasi e Alvin lo hanno raggiunto sul palco chiedendogli come fosse cambiata la sua vita dopo Amici, il ballerino ha prontamente risposto: "Sicuramente è cambiato qualcosina. Ora ho delle persone che mi supportano, mi amano e non mi giudicano, nessun giudizio e sono molto felice di questo. Anche perché in generale durante tutta la mia adolescenza e anche l’infanzia ho sempre avuto dei problemi a fidarmi delle persone e in generale anche ad approcciarmi. Però questa cosa è cambiata, sta migliorando tutto e sono più felice di prima. Mi sento più sicuro e sono anche più consapevole rispetto a quando sono entrato nel programma".

Insomma, un grande cambiamento per il giovane diciottenne che non potrà che avere davanti a sé una splendida carriera.

Potrebbe interessarti anche