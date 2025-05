Che Dio ci aiuti 8, finale a sorpresa: Melody cotta di Lorenzo, Cristina e Pietro genitori. Web in tilt: "Non la vedo più" Nel finale di Che Dio ci aiuti 8, sono state messe le basi per le storie della nona stagione e concluse le dinamiche più importanti, ma sui social è polemica

Come finisce Che Dio ci aiuti 8? Il finale dell’ottava stagione della fiction Rai, in onda su Rai Uno giovedì 15 maggio 2025 e con protagonisti Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni, vede il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, al centro di un caso che coinvolge anche Matteo, l’ex di Cristina, e la stessa ragazza incinta, che mette al mondo la bambina e poi sceglie di fare la cosa più giusta per lei e la sua nuova famiglia. Ecco cosa è successo nel finale di Che Dio ci aiuti 8 e le reazioni sui social, divisi tra chi apprezza quanto visto e chi invece non approva alcune scelte degli autori, come il risvolto nella vita di Melody.

Che Dio ci aiuti, il finale che non ci aspettavamo: cosa è successo

C’era grande attesa per il finale di Che Dio ci aiuti 8, perché tante storie dovevano ancora trovare una degna conclusione, che hanno avuto, questo è certo, ma che non hanno incontrato il pieno favore dei fan della fiction di Rai Uno. Ma andiamo per gradi. Nell’ultima puntata dell’ottava stagione, Cristina è vicina al parto ma non è ancora certa di voler tenere la bambina, perché frenata dal gesto di Lorenzo, il quale – lo ricordiamo – aveva scritto una e-mail in cui chiedeva il trasferimento della ragazza in un’altra struttura. Inoltre, c’è la paura che Pietro, per curare lei e la figlia, metta da parte i suoi sogni, che poi è il motivo per cui lo aveva lasciato. Cristina ribadisce più volte di non volere il sostegno dello psicoterapeuta ma, allo stesso tempo, si riavvicina a Pietro, pronto ad aiutarla nonostante un po’ di titubanza iniziale e il fatto che lei lo abbia lasciato nelle puntate precedenti. Nel frattempo Azzurra scopre dell’e-mail che riguarda Cristina e s’infuria con Lorenzo, augurandogli anche che la Casa-famiglia venga chiusa dal tribunale (per fortuna, non succede).

La (quasi) neomamma finisce nei guai proprio perché pensa che La Casa del Sorriso non sia più il suo posto: una volta contattato Matteo (l’ex fidanzato e spacciatore latitante), viene coinvolta nuovamente in uno dei suoi loschi piani e lascia la casa famiglia per poi tornarvi poco prima che le si rompano le acque. Ad andarci di mezzo, questa volta, è Suor Angela che, oltre ad aver rischiato di passare altro tempo in carcere a causa di una denuncia, rischia di essere investita da Matteo che vuole ‘liberarsene’ per ottenere il favore delle persone che volevano incastrare la suora e poter scappare insieme a Cristina. Alla fine, il giorno dopo aver partorito con Pietro al suo fianco, quest’ultima ci ripensa e il dramma viene evitato in extremis, mentre Matteo viene arrestato dalla polizia. Dopo un breve chiarimento con Lorenzo, non le resta quindi che raggiungere Pietro, pronto per affrontare l’esame del concorso e diventare così una ‘guardia’ (come Cristina chiama i Carabinieri). Una volta entrata nell’aula dove si tiene l’esame, la giovane dice a Pietro di amarlo, una cosa che non era mai riuscita a fare prima di questo momento, e i due si baciano, decidendo infine di tenere la bambina insieme. Il suo nome? Ovviamente è Serena, uguale a quello della defunta moglie di Lorenzo e madre di Pietro.

Ma nel finale di Che Dio ci aiuti 8, al centro della discussione sui social, si verifica un evento inatteso che riguarda Melody. La giovane, mettendo da parte – per quanto possibile – un passato di violenze con l’ex Sandrino, dopo la rottura con l’avvocato Corrado – è in partenza per Boston e decide di lasciarla improvvisamente -, torna a canticchiare solo a seguito di una chiacchierata con Lorenzo, dove lo psicoterapeuta le consiglia di gioire per quello che ha e che la casa famiglia è sempre aperta per lei. Cosa lascia perplessi i fan? Dal modo in cui gli sorride, dagli sguardi che gli lancia e dal buonumore, riprendendo a cantare come di solito accade quando è felice o innamorata, si intuisce chiaramente che Melody si è presa una cotta per Lorenzo e pare che nella prossima stagione, la nona, questa relazione sarà al centro della storia.

Le reazioni sui social del finale di Che Dio ci aiuti 8: "Non la guarderò"

Tra i momenti più belli della serata, c’è senza dubbio quello in cui Cristina e Pietro arrivano alla Casa-famiglia con la figlia e ne svelano il nome a Lorenzo, che si commuove. Infatti gli utenti sui social hanno solo belle parole per un momento tanto emozionante quanto delicato, ma anche quello in cui Pietro aiuta la ragazza a partorire tenendole la mano: "Piantino per questa scena, io non ce la faccio", "La bimba chiamata Serena", "E quando mi riprendo?", "Pietro Riva se non ci fossi, ti dovrebbero inventare", "La famiglia è felice, tutto il resto passa in secondo piano", "Non ho ancora smesso di piangere da quando ha detto il nome della bambina".

E ancora: "Abbiamo aspettato due settimane, ne è valsa la pena", "Il fatto che Cristina abbia scelto come nome serena (lo sapevamo è vero) fa capire quanto ami Pietro ma anche Lorenzo, entrambi con gli occhi lucidi poi… FAMIGLIA", "Posso urlare dalla felicità", "Loro sono tutto ciò che Guido e Azzurra sarebbero potuti essere", "Mi mancano già", "Dopo Azzura e Guido (finale che ancora mi devasta), Pietro e Cristina sono l’unica coppia che mi ha trasmesso quelle vibes da shipper incallita… ERGO Se ci sarà una 9 stagione non fate crepare/lasciare Cristina e Pietro", "Cri ha detto finalmente Ti Amo a Pietro", "Questo ti amo così perfetto".

Non solo commenti entusiasti. I social sono divisi riguardo alla fine della relazione tra Melody e Corrado e all’inizio di un’infatuazione della giovane donna per Lorenzo Riva: "Comunque questa storia di Corrado e Melody buttata nel cesso, per poi lei che si infatua di Lorenzo anche no", "Cosa sono questi sguardi tra Lorenzo e Melody", "Sono la prima a pensare che nella vita non bisogni mai rinunciare ai propri sogni per qualcuno ma ci sono rimasta male lo stesso quando Corrado ha lasciato Melody", "Dai, inizieranno con Lorenzo e Melody, poi arriverà Rosa (sorella di Azzurra, ndr) e sconvolgerà tutto perché Lorenzo non resisterà al fascino delle DONNE GENTILI", "Nel primo episodio Lorenzo ha detto di avere 45 anni, mi state dicendo che anche Corrado ha 45 anni?", "Sì scusate ma che senso ha tirare fuori all’improvviso la ship Melody e Lorenzo", "Mi fa volare Melody che le è partita la ship per Lorenzo", "Per il momento per me la coppia Lorenzo-Melody è un gigantesco NO", "Scusate, sono troppo sconvolta sto andando a fare il rewatch di tutta la stagione per cogliere tutti i segnali che ci avevano lanciato su questa futura coppia. Passerò i prossimi tre giorni a pensare a questo plot twist".

Ma non è finita qui. Anzi, sui social è pieno di commenti su questa nuova love story (che magari nemmeno verrà confermata), alcuni positivi e altri un po’ meno: "Melody e Lorenzo messi nero su bianco, la nona stagione di #CheDioCiAiuti8 sarà ufficialmente la prima che non vedrò…prima o poi doveva succedere", "L’abbiamo già colta e non ci piace", "Lorenzo e Rosa >>>> tutta la vita", "Finale senza dubbio carino ma hanno troncato malissimo la relazione tra Melody e Corrado: a questo punto non avrebbero dovuto metterli insieme. Non è che adesso spunta la storia con Lorenzo, bisognava pensarci prima a costruirla semmai", "Adesso non ci convince la coppia Melody-Lorenzo ma molto probabilmente cambieremo idea con la prossima stagione", "La potenziale ship tra Lorenzo e Melody è un incubo. Lorenzo potrebbe essere suo padre e Melody è talmente traumatizzata che si ‘innamora’ di chiunque sia gentile con lei e lo psichiatra non l’ha capito dopo mesi che se la vede davanti. Boh", "Boh, non prendetemi per pazza, però secondo me una coppia Lorenzo-Melody non sarebbe tanto male, dipende solo come andrebbe sviluppata".

Un utente su X invece nota: "Melody e Lorenzo la cosa più inaspettata di tutta la stagione, non ci avrei minimamente pensato, però, riflettendoci, avevano seminato indizi durante tutta la stagione tipo lui che la salva da Sandrino la seconda volta o quando lei indossava il profumo di Serena", oppure: "Pensandoci, è sempre stato Lorenzo a spiegare a Corrado come comportarsi con Melody anche in questa puntata, quando gli ha fatto capire di lasciarla andare. Ma come abbiamo fatto a non capirlo, Lorenzo è sempre stato il ghostwriter di questa storia. Basta, mi taccio".

